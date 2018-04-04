В СВАО проводится акция «Скорая библиотечная помощь»

Жителям СВАО предложили стать участниками благотворительной акции «Скорая библиотечная помощь». Ее организовали по инициативе Центральной городской деловой библиотеке на улице Бориса Галушкина.

Как говорится в сообщении, размещенном на портале мэра и правительства Москвы , участникам акции предлагается сдать в библиотеку прочитанные и ставшие ненужными книги.

— Из библиотеки книги направят в те читальни России , где есть потребность в расширении и пополнении фондов, — отмечено в сообщении.

К акции присоединятся и другие библиотеки столицы. Они передадут книги, которые им подарили издательства, частные лица и организации. Эти издания не списаны и не находятся на балансе библиотек.