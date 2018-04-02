Технопарк «Мосгормаш» сдаст в аренду примерно 5 тысяч квадратных метров территории к концу 2018 года

Несколько объектов технопарка будет сдано в аренду через аукцион.

Пресс-служба Департамента конкурентной политики сообщила, что к концу года примерно 5 тысяч квадратных метров в технопарке «Мосгормаш» будет сдано в аренду в ходе аукционных торгов.

Руководитель столичного департамента Геннадий Дегтев рассказал, что уже в начале мая пройдут аукционы по аренде восьми объектов различного назначания, которые располагаются на территории данного технопарка. Суммарная площадь всех объектов оказалась около 3,5 тысячи квадратных метров. Чуть меньшая производственная площадь технопарка еще будет выставлена на торги к концу этого года.

Выставленные на торги лоты находятся в хорошем техническом состоянии. К тому же, все объекты «Мосгормаша» подключены как к энерго-, так и теплосетям.

Чуть ранее отметили, что 1 квадратный метр будет стоить 7 тысяч рублей в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детских технопарках впервые проведут гагаринские уроки