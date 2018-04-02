Президент КОНКАКАФ заработал за год больше глав ФИФА и УЕФА 

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни заработал за прошлый год больше, чем главы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает New York Times.
Как отмечает издание, базовый оклад Монтальяни за 2017 год составил 1,25 миллиона долларов, а вместе с бонусом общая сумма достигла 2 миллионов. Ранее сообщалось, что годовая зарплата главы УЕФА Александра Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино немного превышает 1,6 миллиона долларов.
Ежегодный доход ФИФА — 1,4 миллиарда долларов, УЕФА — 4 миллиарда, а аналогичный показатель КОНКАКАФ в несколько раз ниже, говорится в материале.
"Сравнение с ФИФА и другими организациями, возможно, не лучший способ проанализировать ситуацию. Доход — лишь одна из составляющих, отражающих положение дел в КОНКАКАФ", — сказал генеральный секретарь организации Филипп Моджо.
По данным СМИ, зарплата главы Южноафриканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингеса составляет 44 тысячи долларов в месяц.
Монтальяни был избран главой КОНКАКАФ в мае 2016 года. Экс-президенты КОНКАКАФ Джеффри Уэбб и Альфредо Хавит ранее были арестованы по делу о коррупции, Уэбб был пожизненно отстранен от футбольной деятельности.