Президент КОНКАКАФ заработал за год больше глав ФИФА и УЕФА

Как отмечает издание, базовый оклад Монтальяни за 2017 год составил 1,25 миллиона долларов, а вместе с бонусом общая сумма достигла 2 миллионов. Ранее сообщалось, что годовая зарплата главы УЕФА Александра Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино немного превышает 1,6 миллиона долларов.

Ежегодный доход ФИФА — 1,4 миллиарда долларов, УЕФА — 4 миллиарда, а аналогичный показатель КОНКАКАФ в несколько раз ниже, говорится в материале.

"Сравнение с ФИФА и другими организациями, возможно, не лучший способ проанализировать ситуацию. Доход — лишь одна из составляющих, отражающих положение дел в КОНКАКАФ", — сказал генеральный секретарь организации Филипп Моджо.

По данным СМИ, зарплата главы Южноафриканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингеса составляет 44 тысячи долларов в месяц.