Акция «Детская книжка» пройдет в Марушкинском

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Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 10 апреля организуют акцию «Детская книжка». В ней смогут поучаствовать все желающие.

— Во время акции мы будем раздавать на улице жителям поселения детские книги. Ранее сотрудники культурного учреждения собрали тематические произведения и около десяти периодических изданий и теперь готовы поделиться ими со всеми желающими, — сообщили в Структурном подразделении «Крекшино».

Отметим, что акция пройдет на территории поселения в третий раз.

Начнется мероприятие в 11:00 и продлится до вечера.