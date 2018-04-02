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Акция «Детская книжка» пройдет в Марушкинском
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Акция «Детская книжка» пройдет в Марушкинском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 10 апреля организуют акцию «Детская книжка». В ней смогут поучаствовать все желающие.
— Во время акции мы будем раздавать на улице жителям поселения детские книги. Ранее сотрудники культурного учреждения собрали тематические произведения и около десяти периодических изданий и теперь готовы поделиться ими со всеми желающими, — сообщили в Структурном подразделении «Крекшино».
Отметим, что акция пройдет на территории поселения в третий раз.
Начнется мероприятие в 11:00 и продлится до вечера.
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