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Воронеж примет участие в акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом
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Воронеж примет участие в акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости. Воронеж примет участие в акции «Зажги синим», которая ежегодно проводится во многих странах в поддержку Всемирного дня распространения информации об аутизме, сообщает в пятницу областное правительство.
Акция Light It Up Blue ежегодно проходит 2 апреля в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями, а также с целью привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.
Воронеж присоединился к акции в 2013 году по инициативе тогдашнего губернатора области, а ныне полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева.
"В рамках акции «Зажги синим» в Воронеже синим светом подсвечиваются здания правительства Воронежской области на площади Ленина, администрации Воронежа, областной универсальной научной библиотеки имени Никитина, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежской областной думы, здание на проспекте Революции, 33, где расположено региональное отделение партии «Единая Россия», а также целый ряд зданий, где расположены организации и учреждения, пожелавшие принять участие в акции", — говорится в сообщении.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, расстройствами аутистического спектра страдает 1% детского населения.
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