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Международный Коммерческий Банк вводит сезонные вклады
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Международный Коммерческий Банк вводит сезонные вклады 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Кам 24
Международный Коммерческий Банк с 6 апреля предлагает два новый вклада — «Весна Красна» и «Улыбка», а также понижает ставки по вкладам в рублях.
«Весна Красна» открывается на 370 дней под 7,3% годовых. Вклад можно пополнять не позднее 90 дней до окончания срока действия договора. Минимальная сумма допвзносов не ограничена.
«Улыбка» оформляется на 181 и 370 дней. Доходность составит 7,25 и 7,4% годовых соответственно. Дополнительные взносы не предусмотрены.
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«Минимальная сумма депозитов составляет 100 тысяч рублей. Расходные операции по ним не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока. Оформить депозиты можно до 31 мая», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Доходность вклада «Классический» (от 10 тыс. рублей на 31, 91, 181 день, один год и один день, два года и один день) составит 4—7,4% годовых (вместо 4—7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
«Доходный» (от 500 тыс. рублей на 181 день, один год и один день, два года и один день) будет оформляться под 6,5—7,65% годовых (вместо 7-8%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Оба вклада можно пополнять.
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