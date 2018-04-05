Международный Коммерческий Банк вводит сезонные вклады

Международный Коммерческий Банк с 6 апреля предлагает два новый вклада — «Весна Красна» и «Улыбка», а также понижает ставки по вкладам в рублях.

«Весна Красна» открывается на 370 дней под 7,3% годовых. Вклад можно пополнять не позднее 90 дней до окончания срока действия договора. Минимальная сумма допвзносов не ограничена.

«Улыбка» оформляется на 181 и 370 дней. Доходность составит 7,25 и 7,4% годовых соответственно. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Продуктовый виджет

Нелли Кучихина. «Минимальная сумма депозитов составляет 100 тысяч рублей. Расходные операции по ним не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока. Оформить депозиты можно до 31 мая», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру

Доходность вклада «Классический» (от 10 тыс. рублей на 31, 91, 181 день, один год и один день, два года и один день) составит 4—7,4% годовых (вместо 4—7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«Доходный» (от 500 тыс. рублей на 181 день, один год и один день, два года и один день) будет оформляться под 6,5—7,65% годовых (вместо 7-8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Оба вклада можно пополнять.