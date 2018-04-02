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Вьетнамские авиакомпании подняли цены на свои услуги
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Вьетнамские авиакомпании подняли цены на свои услуги 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
В частности, национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines изменил стоимость детского билета на своих рейсах
Теперь цена билета для пассажира от 2 до 12 лет составит не 75, а 90 процентов от цены взрослого билета. Для пассажиров младше 2 лет цены останутся на уровне 10 процентов от обычного билета.
Бюджетный авиаперевозчик Vietjet Air также сообщил о подорожании некоторых услуг. В частности, стоимость замены имени в билете выросла на 28% до 800 000 донгов ($35,12) на международных рейсах и на 21% до 495 000 ($21,73) на внутренних. Возможность изменения даты полета подорожала на 16% до 800 000 донгов для международных рейсов.
В соответствии с постановлением, опубликованным Министерством транспорта Вьетнама в августе прошлого года, увеличилась и плата за услуги и безопасность в местных аэропортах. Но немного — всего до 5 000 донгов (меньше доллара).
В последние годы вьетнамская авиация делает огромные успехи. В 2017 году аэропорты страны обслужили более 94 миллионов пассажиров, что на 16% больше, чем в предыдущем году, в том числе 13 миллионов иностранцев.
Источник: VnExpress
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