Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля

Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля к доллару и евро.

Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,11% — до 2273,39 пункта, индекс РТС снижался на 0,35%, до 1245,03 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» рос на 39 копеек — до 57,53 рубля, курс евро — на 52 копейки — до 70,96 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,53% — до 68,97 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги ДВМП (Дальневосточное морское пароходство — головная компания транспортной группы Fesco) продолжают падать на Московской бирже на фоне сообщений об аресте совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, акции "Трансконтейнера" и НМТП частично компенсировали утреннее падение.

К текущему моменту акции ДВМП падали в цене на 19,1% (в ходе торгов уже снижались на 21,34% — до 5,27 рубля), «Трансконтейнера» — на 1,21%, НМТП — на 0,71%.

Fesco (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% «Трансконтейнера», группа «Сумма» и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские биржевые индексы в первой половине дня сумели показать неплохой рост, почти на 1%, но ближе к 15.00 растеряли все утренние завоевания, отмечает Василий Олейник из «Финама». Не исключено, что закрытие и вовсе произойдёт на отрицательной территории, считает он.