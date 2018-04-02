Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля 

Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля к доллару и евро.
Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,11% — до 2273,39 пункта, индекс РТС снижался на 0,35%, до 1245,03 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» рос на 39 копеек — до 57,53 рубля, курс евро — на 52 копейки — до 70,96 рубля.
Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,53% — до 68,97 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что риски продолжения дипломатического кризиса РФ и Великобритании сохраняются, но, похоже, что «рынок получает подпитку благодаря российским капиталам, которые не чувствуют себя в безопасности на британской земле».
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Бумаги ДВМП (Дальневосточное морское пароходство — головная компания транспортной группы Fesco) продолжают падать на Московской бирже на фоне сообщений об аресте совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, акции "Трансконтейнера" и НМТП частично компенсировали утреннее падение.
К текущему моменту акции ДВМП падали в цене на 19,1% (в ходе торгов уже снижались на 21,34% — до 5,27 рубля), «Трансконтейнера» — на 1,21%, НМТП — на 0,71%.
Fesco (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% «Трансконтейнера», группа «Сумма» и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Среди лидеров роста — привилегированные акции "Татнефти" (2,09%), акции МТС (1,97%), ТГК-1 (1,74%), "Мосэнерго" (1,72%), НЛМК (1,52%), а также акции "Магнита" (1,52%) и акции ММК (1,48%).
Среди лидеров падения — акции "Соллерса" (-1,59%), ТМК (-1,31%), "Русгидро" (-0,95%), ЛСР (-0,92%) и акции "Алросы" (-0,89%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Российские биржевые индексы в первой половине дня сумели показать неплохой рост, почти на 1%, но ближе к 15.00 растеряли все утренние завоевания, отмечает Василий Олейник из «Финама». Не исключено, что закрытие и вовсе произойдёт на отрицательной территории, считает он.
Закрепление выше отметок 2285 и 1260 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС выступало бы позитивным для краткосрочных «быков» сигналом, но пока что значимых признаков смены тренда на восходящий не поступает, указывает Елена Кожухова из «Велес Брокер».