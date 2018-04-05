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РосЕвроБанк снизил ставки по ипотеке
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РосЕвроБанк снизил ставки по ипотеке 

Банки.ру 1 час назад
РосЕвроБанк снизил ставки по ипотеке на 0,2 процентного пункта. Обновленные процентные ставки составляют:
9,1—9,25% годовых в зависимости от суммы кредита по программам «Новостройка», «Квартира» и «Рефинансирование»;
9,1—9,75% годовых в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса клиента по предложению «Апартаменты»;
9,75% годовых по кредиту под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости.
Минимальный первоначальный взнос клиента равен 15% собственных средств от стоимости квартиры и 20% — от стоимости загородного дома. Кредиты на рефинансирование и под залог недвижимости выдаются на сумму до 85% и 70% от стоимости залога соответственно. Максимальная сумма финансирования зависит от программы и может достигать 20 млн рублей. Срок кредитования варьируется до 20 лет.
Продуктовый виджет
«Несмотря на то, что установленные банком ставки и так являются достаточно низкими по сравнению со среднерыночными значениями, клиенты также могут дополнительно снизить ставку на 0,5/1/1,5 процентного пункта за счет уплаты единовременной комиссии в размере 1,5/2,9/4% от суммы кредита. При этом следует иметь в виду, что при отказе от личного/титульного/обеих страховок итоговая ставка увеличится на 2/1/3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
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