РосЕвроБанк снизил ставки по ипотеке

РосЕвроБанк снизил ставки по ипотеке на 0,2 процентного пункта. Обновленные процентные ставки составляют:

9,1—9,25% годовых в зависимости от суммы кредита по программам «Новостройка», «Квартира» и «Рефинансирование»;

9,1—9,75% годовых в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса клиента по предложению «Апартаменты»;

9,75% годовых по кредиту под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости.

Минимальный первоначальный взнос клиента равен 15% собственных средств от стоимости квартиры и 20% — от стоимости загородного дома. Кредиты на рефинансирование и под залог недвижимости выдаются на сумму до 85% и 70% от стоимости залога соответственно. Максимальная сумма финансирования зависит от программы и может достигать 20 млн рублей. Срок кредитования варьируется до 20 лет.

Продуктовый виджет