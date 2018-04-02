Доходный дом Г. Горбунова выставлен на торги на востоке Москвы

Объект культурного наследия (ОКН) «Доходные дома Г. К. Горбунова» выставлен на торги на востоке Москвы . Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества.

«Москва продолжает реализовывать программу, предлагающую предпринимателям арендовать объекты культурного наследия по цене 1 руб. за кв. м в год в течение 49 лет. В настоящее время департамент городского имущества выставил на торги объект культурного наследия регионального значения «Доходные дома Г. К. Горбунова, 1905 г., архитектор Ю. Ф. Дидерихс, 1906-1911 гг., архитектор О. Г. Пиотрович». Здесь в 1908-1917 гг. работала типография по изданию старообрядческой литературы. Трехэтажное кирпичное здание площадью 1 тыс. 171,9 кв. м расположено в Восточном административном округе Москвы, в районе Преображенское, по адресу: ул. Девятая Рота, д. 16», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, начальный размер годовой арендной платы составляет: 7 млн 518 тыс. 511,95 руб. Задаток для участия в аукционе установлен в размере: 3 млн 759 тыс. 255,98 руб., что составляет 50% от начального размера годовой арендной платы.

Прием заявок осуществляется до 13 апреля 2018 г., возможно продление заявочной компании. Торги назначены на 19 апреля 2018 г.

Цель программы «Объекты культурного наследия» — привлечение инвесторов к реставрации памятников архитектуры в Москве. Все объекты реализуются на открытых торгах. За пять лет инвестор должен провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Льготная стоимость найма начинает действовать только после того, как зданию вернут его исторический облик. Срок аренды отреставрированного объекта по программе составляет 49 лет. Программа реализуется с 2012 г. На данный момент реализовано 27 объектов. 11 ОКН уже переведено на льготную ставку арендной платы 1 руб. за квадратный метр в год.