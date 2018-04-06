Четыре земельных участка под строительство гаражей, стоянок и автосервиса выставлено на торги в Москве 

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«В настоящее время на торги выставлено четыре земельных участка под строительство гаражей, автомобильных стоянок, автосервиса и автосалона, расположенных на юго-западе, западе Москвы и в Зеленограде. По всем лотам прописаны технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, но могут уточняться на основании согласованного проекта строительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники аукционов конкурируют за размер ежегодной арендной платы. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию арендная ставка по лоту пересчитывается согласно его кадастровой стоимости.
В департаменте добавили, что всего с 2012 г. в столице было реализовано на торгах 35 участков под строительство автосервисов, автозаправок и гаражных комплексов, на которые претендовали 225 человек.
«Торги по аренде земли под автосервисы, автомойки и гаражи можно назвать самыми конкурентными среди всех городских земельных аукционов. В среднем на такой лот претендуют по шесть участников, среднее превышение цены годовой аренды за прошедшие два года держится на отметке 450%», — отметил глава департамента Геннадий Дегтев.