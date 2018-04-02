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В Москве обнаружили квартиру за 35 миллионов долларов
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В Москве обнаружили квартиру за 35 миллионов долларов 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Средняя площадь столичного элитного пентхауса составляет 350 квадратных метров, средний бюджет предложения на вторичном рынке — около семи миллионов долларов. Такие данные приводятся в материалах компании Savills, которые есть в редакции «Дома».
Максимальная цена квадратного метра на вторичном рынке пентхаусов составляет 50,5 тысячи долларов. Этот показатель отмечен в доме в Бутиковском переулке. Полная стоимость лота составляет 416 квадратных метров. Максимальная стоимость предложения отмечена в пентхаусе в Гранатном переулке. Лот площадью 902 квадратных метра выставлен на продажу за 35 миллионов долларов.
«Пентхаусы — самые дорогие лоты, — отмечает Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России. — Состоятельные люди ценят такой формат жилья благодаря открытым видам на город, панорамным окнам, отсутствию соседей на этаже, высоким потолкам, просторным террасам и многим другим преимуществам». По данным Savills, на долю пентхаусов приходится до 25 процентов предложения самых дорогих объектов на московском рынке элитной недвижимости.
Ранее сообщалось, что в пределах московского Садового кольца выставлено на продажу 63 пентхауса в девяти жилых комплексах. Разброс стоимости квадратного метра в этих пентхаусах находится в пределах от 550 тысяч до 2,8 миллиона рублей.
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