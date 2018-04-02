В Москве обнаружили квартиру за 35 миллионов долларов

Средняя площадь столичного элитного пентхауса составляет 350 квадратных метров, средний бюджет предложения на вторичном рынке — около семи миллионов долларов. Такие данные приводятся в материалах компании Savills, которые есть в редакции «Дома».

Максимальная цена квадратного метра на вторичном рынке пентхаусов составляет 50,5 тысячи долларов. Этот показатель отмечен в доме в Бутиковском переулке. Полная стоимость лота составляет 416 квадратных метров. Максимальная стоимость предложения отмечена в пентхаусе в Гранатном переулке. Лот площадью 902 квадратных метра выставлен на продажу за 35 миллионов долларов.

«Пентхаусы — самые дорогие лоты, — отмечает Дмитрий Халин , управляющий партнер Savills в России . — Состоятельные люди ценят такой формат жилья благодаря открытым видам на город, панорамным окнам, отсутствию соседей на этаже, высоким потолкам, просторным террасам и многим другим преимуществам». По данным Savills, на долю пентхаусов приходится до 25 процентов предложения самых дорогих объектов на московском рынке элитной недвижимости.

Ранее сообщалось, что в пределах московского Садового кольца выставлено на продажу 63 пентхауса в девяти жилых комплексах. Разброс стоимости квадратного метра в этих пентхаусах находится в пределах от 550 тысяч до 2,8 миллиона рублей.