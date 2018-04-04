Наведение порядка в Махачкалинском порту привело к увеличению грузооборота

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) значительно нарастил объемы перевалки нефти и других грузов в первом квартале 2018 года благодаря усилиям новой администрации республики Дагестан . Грузооборот порта планируется значительно увеличить в ближайшие годы — прежде всего за счет транзита каспийской нефти. Однако для достижения этой цели ММТП должен вернуть доверие нефтяных компаний, потерянное в предыдущие годы.

По предварительным данным, в марте 2018 года через ММТП было отправлено на экспорт свыше 154 тысяч тонн нефти — в 2,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Всего в первом квартале этого года перевалка нефти достигла 504,6 тысячи тонн против 276,6 тысячи тонн в январе—марте 2017 года. Экспорт через Махачкалу осуществляли только нефтяные компании, ведущие добычу в Казахстане

Объемы сокращаются, качество ухудшается

В 2015-2017 годах объемы транзита нефти, добываемой в прикаспийских странах, постоянно сокращались. Грузоотправители из Туркмении в прошлом году отказались от услуг ММТП полностью. Причиной нежелания экспортировать нефть через Махачкалу стали злоупотребления предприятия «Дагнефтепродукт», которая осуществляет приемку, хранение и сдачу нефти в трубопроводную систему "Транснефти" . В дальнейшем сырье перекачивалось в Новороссийск , откуда отгружалось потребителям за рубежом.

Однако после «обработки» грузов «Дагнефтепродуктом» количество нефти необъяснимым образом сокращалось, а качество ухудшалось.

Согласно нормативным документам «Транснефти», потери при перекачке из танкеров в резервуары не должны превышать 0,2% об общего объема. По данным туркменских компаний, во время перевалки в махачкалинском порту потери были в разы выше: в 2014 году — 0,84%, в 2015 — 0,44%, а в 2016 году достигли 1,43%.

Более того, в мае 2016 года произошел возмутительный случай. «Дагнефтепродукт», получив 5 тысяч тонн туркменской нефти, вообще не сдал полученный объем в систему «Транснефти». При этом дагестанская компания заявила об образовании «мертвых остатков» в резервуарах терминала и пыталась заставить грузоотправителя подписать соответствующий акт, отказаться от претензий и смириться с потерей груза.

Качество нефти после перевалки на терминале «Дагнефтепродукта» постоянно ухудшалось. Эксперты, знакомые с положением дел в махачкалинском порту, утверждают, что часть сырья разворовывалась, а для сохранения объема добавлялись мазут и вода. «Транснефть» неоднократно была вынуждена отказывать в приемке некондиционной нефти, что приводило к большим финансовым потерям как для зарубежных грузоотправителей, так и для российской компании.

Потерянный транзит

"Криминальная обстановка на АО «Дагнефтепродукт» и бездействие республиканских административных структур фактически приводят к закрытию экспортных потоков нефти Каспия через единственную инфраструктуру Российской Федерации , принадлежащую государству", — говорилось в одном из сообщений «Транснефти».

Нефтяники, возмущенные положением дел в махачкалинском порту, обратились к руководству Дагестана, но оно не предпринимало каких-либо мер и ограничилось отписками, по сути прикрывая криминальный бизнес. Вопрос о хищениях в махачкалинском порту обсуждался в структурах при президенте РФ, отвечающих за обеспечение безопасности. Николай Патрушев , секретарь Совета Безопасности, во время одного из заседаний признал существование проблемы и указал на необходимость «активизировать правоохранительную работу, чтобы поставить надежный заслон хищениям».

Большие финансовые потери от транзита через Махачкалу заставили компании из Туркмении, полностью отказаться от услуг «Дагнефтепродукта» и направить экспортные потоки в Баку , а казахстанские предприятия — резко сократить объемы поставок. Ни гибкая тарифная политика «Транснефти», ни экономическая привлекательность российского маршрута не смогли удержать иностранных грузоотправителей.

Надежда на новое руководство Дагестана

Федеральное правительство предпринимало меры для наведения порядка в Махачкале. В начале 2017 года ММТП стал акционерным обществом, 100% акций которого были переданы государству. Это позволило прекратить борьбу за контроль над портом, которую вели дагестанские «бизнес-кланы» Зиявудина Магомедова, владельца группы «Сумма», и Сулеймана Керимова , владельца «Нафта-Москва». Однако госконтроль не решил всех проблем, хищения продолжались.

Ситуация начала меняться в лучшую сторону после назначения вице-спикера Госдумы Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре прошлого года.

Уже в ноябре 2017 года Васильев обсудил проблемы транзита нефти во время встречи в Махачкале со Львом Кузнецовым , министром по делам Северного Кавказа, и Мураджаном Хидировым, генеральным директором ММТП. Во время встречи обсуждались меры, направленные на предотвращение хищений и реализацию Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, разработанную на федеральном уровне.

Согласно стратегии, планируется увеличить мощность нефтеналивного комплекса в ММПТ с 8 млн т/г до 11 млн т/г, что позволит обеспечить растущие потребности нефтяных компаний. При этом, должен быть обеспечен безопасный транзит. Только твердые гарантии недопущения хищений в будущем вернут туркменскую нефть в Махачкалу.

Результаты первого квартала обнадеживают и позволяют надеяться, что хищения в «Дагнефтепродукте» прекратились. Однако потребуются большие усилия, чтобы вернуть доверие грузоотправителей — как зарубежных, так и российских.

Проблемы ММТП напрямую затрагивают интересы «Лукойла», который ведет разработку ряда месторождений на Каспии. Компания уже в 2013 году вдвое сократила перевалку в Махачкале, а в 2016 году отказалась от услуг «Дагнефтепродукта» полностью. С 2015 года трейдер Litasco — дочерняя структура «Лукойла» — экспортирует каспийскую нефть через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Более того, в октябре прошлого года представитель Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики (ГНКАР) Аднан Ахмедзаде сообщил о намерении заключить долгосрочное соглашение с Litasco об экспорте по БТД.

В настоящее время по БТД осуществляется поставка за рубеж нефти, добываемой на месторождении им. Корчагина. ГНКАР предлагает прокачивать в турецкий Джейхан также нефть с месторождения им. Филановского. В январе 2018 года «Лукойл» объявил о начале второй очереди разработки этого месторождения, что позволит довести уровень добычи на Каспии до 6 млн т/г. В 2017 году на месторождениях им. Корчагина и Филановского было добыто 5,5 млн тонн нефти.

Кроме того, «Лукойл» владеет лицензиями на разработку каспийских месторождений Сарматское, Хвалынское, Ракушечное и 170-й км. Начало промышленной добычи на Ракушечном и Сарматском запланировано на 2022 и 2026 год соответственно.

В связи с растущей добычей на Каспии, «Лукойл» нуждается в надежном российском маршруте для экспорта своей нефти. Если «Лукойл» возобновит поставки за рубеж через махачкалинский порт, отказавшись от БДТ, то это будет означать, что проблемы с «Дагнефтепродуктом» решены полностью.