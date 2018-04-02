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Колонны кинотеатра «Победа» стали синими на один вечер
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Колонны кинотеатра «Победа» стали синими на один вечер 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 2 апреля часть зданий в Новосибирске осветили свои фасады синим цветом, присоединившись к мировой акции «Зажги синим» в знак внимания к проблеме аутизма.
«"Победа" была первым заведением в Новосибирске, присоединившимся к этой акции. Несмотря на то, что в память о недавней трагедии мы не планируем масштабных мероприятий, мы считаем правильным продолжить традицию и осветить здание культурного центра синим цветом вечером 2 апреля. «Победа» примет участие в акции уже в пятый раз», — сообщает пресс-служба кинотеатра.
Акция проходит по инициативе организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks. Каждый год по всему миру в этот день главные здания и объекты в десятках стран меняют подсветку на синюю для привлечения внимания к данной проблеме. Например, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Пизанская башня, Египетские пирамиды и Сиднейский оперный театр. 24 марта в Новосибирске погасла подсветка на зданиях мэрии, правительства, некоторых гостиниц и баров. Таким образом город присоединился к международной акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли».
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