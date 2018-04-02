Колонны кинотеатра «Победа» стали синими на один вечер

Вечером 2 апреля часть зданий в Новосибирске осветили свои фасады синим цветом, присоединившись к мировой акции «Зажги синим» в знак внимания к проблеме аутизма.

«"Победа" была первым заведением в Новосибирске, присоединившимся к этой акции. Несмотря на то, что в память о недавней трагедии мы не планируем масштабных мероприятий, мы считаем правильным продолжить традицию и осветить здание культурного центра синим цветом вечером 2 апреля. «Победа» примет участие в акции уже в пятый раз», — сообщает пресс-служба кинотеатра.