Москва присоединится к акции «День добрых дел»

15 апреля 2018 года Москва присоединится к глобальной благотворительной акции «День добрых дел». В этот день миллионы волонтеров со всех уголков планеты объединяются ради одной цели — творить добро и помогать нуждающимся.

Как сообщают организаторы, в этом году московские волонтеры смогут принять участие в 10 благотворительных акциях. Стать участником «Дня добрых дел» просто: нужно пройти регистрацию на сайте проекта.