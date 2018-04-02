Москва присоединится к акции «День добрых дел» 

15 апреля 2018 года Москва присоединится к глобальной благотворительной акции «День добрых дел». В этот день миллионы волонтеров со всех уголков планеты объединяются ради одной цели — творить добро и помогать нуждающимся.
Как сообщают организаторы, в этом году московские волонтеры смогут принять участие в 10 благотворительных акциях. Стать участником «Дня добрых дел» просто: нужно пройти регистрацию на сайте проекта.
Организатором благотворительной акции в России выступает еврейская студенческая организация «Гилель». Московский проект «День добрых дел» реализуется при поддержке комитета общественных связей города Москвы. Идея российского движения объединяет более 1 тысячи студентов московских вузов, волонтеров благотворительных фондов, общественных деятелей и просто неравнодушных людей.