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Получили разрешение. На Новопортовском месторождении продолжат обустройство
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Получили разрешение. На Новопортовском месторождении продолжат обустройство 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Омский филиал Главгосэкспертизы повторно рассмотрел проект этапа обустройства Новопортовского месторождения. После проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий специалисты выдали положительное заключение.
Новопортовское — самое северное и одно из наиболее крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Его извлекаемые запасы составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. Месторождение расположено в 700 километрах от существующей трубопроводной инфраструктуры, поэтому впервые в истории российской нефтегазовой отрасли отгрузку ямальской нефти с Новопортовского осуществляют через морской терминал «Ворота Арктики».
В ходе реализации проекта второго инвестиционного этапа обустройства месторождения, который рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы, на площадке приемо-сдаточного пункта планируют строительство технологических объектов, предназначенных для приема, хранения и подогрева, коммерческого учета товарной нефти и её подачи на нефтеналивной терминал для отгрузки в танкеры.
В документации предусмотрели строительство парка резервуаров-двадцатитысячников, узла фильтров-грязеуловителей, площадки нагревателей, насосных станций, реагентного хозяйства, резервуаров противопожарного запаса воды и других объектов капитального строительства, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Главгосэкспертизы. При отгрузке нефти в танкеры запланировали защиту узла учета нефти от гидроудара, возникающего из-за несанкционированного закрытия судовых задвижек или вызванного подвижкой судна закрытия задвижек дрейфовой безопасности. Кроме того, предусмотрели строительство пожарного депо с учебной башней, рабочего общежития и водозабора для автономного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Питание электроприемников объектов приемо-сдаточных пунктов, водозабора и площадки пожарного депо запроектировали от комплектных двухтрансформаторных подстанций типа 2КТП с масляными трансформаторами.
Также Омский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту строительства комплекса объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Работы проведут за счет собственных средств недропользователя.
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