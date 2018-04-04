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Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье в Алтуфьеве к июлю
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Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье в Алтуфьеве к июлю 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Алтуфьево
Согласно ценовому прогнозу стоимости квартир в Алтуфьевском районе, который составили специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости», квадратный метр жилья через три месяца будет стоить в среднем 128 309 рублей. Сейчас средняя цена жилья в Алтуфьеве, по данным сайта ИРН, составляет 129 142 рубля за «квадрат». Это ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 21,9%.
Таким образом, стоимость недвижимости в Алтуфьеве к началу июля может уменьшиться в среднем на 833 рубля за «квадрат». В рейтинге районов и метро столицы по ценам на жилье Алтуфьево занимает 69-е место из 86-ти. Примерно столько же придется заплатить тем, кто планирует приобрести квартиру в Бибиреве. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
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