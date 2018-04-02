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Профицит вагонов окажется полезным для рынка грузоперевозок
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Профицит вагонов окажется полезным для рынка грузоперевозок 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщил он на заседании круглого стола «В преддверии высокого сезона: как преодолеть дефицит подвижного состава?», который состоялся в рамках большого транспортного семинара «Грузовая панорама», посвященного 20-летию журнала «РЖД-Партнер», стоимость новых вагонов остается на приемлемом для их покупателей уровне, если на рынке сохраняется их некоторый избыток.
Сейчас, по словам В. Добровольского, заводы в текущем году законтрактованы на 90%, что привело к росту стоимости вагонов. Причем одновременно выросли и цены на комлектующие вагона. Если нынешние тенденции сохранятся, то сложно ожидать, что в 2019 году круг желающих купить вагоны существенно расширится.
Сбалансировать спрос и предложение на новые вагоны может появление их профицита на сети РЖД.
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