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В Москве пройдет общегородская акция «Весенняя неделя добра-2018»
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В Москве пройдет общегородская акция «Весенняя неделя добра-2018» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
С 14 по 22 апреля 2018 года при поддержке Комитета общественных связей, Общественной палаты города Москвы и Ресурсного центра «Мосволонтер» в Москве пройдет общегородская акция «Весенняя неделя добра-2018», приуроченная к «Году добровольца (волонтера)» в России.
Цели «Весенней недели добра» — популяризация ценностей и практики добровольчества (волонтерства); вовлечение горожан в социальную практику; активизация добровольческого потенциала; консолидация общественно-государственных усилий в совместном решении социальных проблем.
На протяжении «Весенней недели добра» участниками будут проведены десятки акций, мероприятий, проектов социально ориентированной направленности.
Дата
Название
Описание
14 апреля
День мецената и благотворителя
Официальное открытие Весенней недели добра — 2018 в формате пресс-конференции с меценатами и благотворителями города Москвы
15 апреля
Акция «Чистые игры» совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ)
Волонтерский эколого-образовательный проект, позволяющий участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора
18 апреля
Акции в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест
Серия добровольческих акций в партнерстве со Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры
19 апреля
Социальная акция в День подснежника
Экскурсия для воспитанников детских домов по новым объектам г. Москвы, построенным за последние 7 лет  19 апреля
Добровольческая акция по  благоустройству в День подснежника
Высадка деревьев «Аллея Славы» совместно с благотворительным фондом Оксаной Федоровой «Спешите делать добро!»
20 апреля
Донорская акция в рамках
Национального дня донора
Сдача крови в одной из станций переливания крови г. Москвы
21 апреля
Акции в День
местного
самоуправления
Территориальные молодежные акции в районах г. Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти г. Москвы
22 апреля
Торжественное закрытие «Весенней недели добра — 2018»
Подведение итогов и торжественное закрытие «Весенней недели добра-2018» на одной из открытых площадок города Москвы
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