В Москве пройдет общегородская акция «Весенняя неделя добра-2018»

С 14 по 22 апреля 2018 года при поддержке Комитета общественных связей, Общественной палаты города Москвы и Ресурсного центра «Мосволонтер» в Москве пройдет общегородская акция «Весенняя неделя добра-2018», приуроченная к «Году добровольца (волонтера)» в России

Цели «Весенней недели добра» — популяризация ценностей и практики добровольчества (волонтерства); вовлечение горожан в социальную практику; активизация добровольческого потенциала; консолидация общественно-государственных усилий в совместном решении социальных проблем.

На протяжении «Весенней недели добра» участниками будут проведены десятки акций, мероприятий, проектов социально ориентированной направленности.

Дата

Название

Описание

14 апреля

День мецената и благотворителя

Официальное открытие Весенней недели добра — 2018 в формате пресс-конференции с меценатами и благотворителями города Москвы

15 апреля

Волонтерский эколого-образовательный проект, позволяющий участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора

18 апреля

Акции в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест

Серия добровольческих акций в партнерстве со Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры

19 апреля

Социальная акция в День подснежника

Экскурсия для воспитанников детских домов по новым объектам г. Москвы, построенным за последние 7 лет 19 апреля

Добровольческая акция по благоустройству в День подснежника

Высадка деревьев «Аллея Славы» совместно с благотворительным фондом Оксаной Федоровой «Спешите делать добро!»

20 апреля

Донорская акция в рамках

Национального дня донора

Сдача крови в одной из станций переливания крови г. Москвы

21 апреля

Акции в День

местного

самоуправления

Территориальные молодежные акции в районах г. Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти г. Москвы

22 апреля

Торжественное закрытие «Весенней недели добра — 2018»

Подведение итогов и торжественное закрытие «Весенней недели добра-2018» на одной из открытых площадок города Москвы