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Начался демонтаж конструкций рынка «Народный»
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Начался демонтаж конструкций рынка «Народный» 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Демонтаж рынка «Народный», который расположен на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, начался в понедельник, 2 апреля. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в прокуратуре Ленинского района.
В настоящее время на месте организована работа бригад, а на входе появилась информационная табличка о том, что рынок закрыт.
Ранее глава города Владимир Панов на встрече с жителями Сормовского района заявил, что согласованный срок нахождения ярмарки (формальное название рынка «Народный) перед кинотеатром „Россия“ истекает 31 марта, и она будет ликвидирована.
Работники торговой точки, в свою очередь, обратились к Панову с протестом против закрытия площадей, объясняя это тем, что они остаются без средств к существованию. Градоначальник отметил, что рынок был организован в 2015 году как ярмарка выходного дня. Однако фактически выставка-ярмарка являлась регулярной и осуществляла деятельность ежедневно.
Напомним, территорию вокруг стадиона „Водник“ реконструируют не раньше 2019 года.
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