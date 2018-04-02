Начался демонтаж конструкций рынка «Народный»

Демонтаж рынка «Народный», который расположен на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, начался в понедельник, 2 апреля. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в прокуратуре Ленинского района.

В настоящее время на месте организована работа бригад, а на входе появилась информационная табличка о том, что рынок закрыт.

Ранее глава города Владимир Панов на встрече с жителями Сормовского района заявил, что согласованный срок нахождения ярмарки (формальное название рынка «Народный) перед кинотеатром „Россия“ истекает 31 марта, и она будет ликвидирована.

Работники торговой точки, в свою очередь, обратились к Панову с протестом против закрытия площадей, объясняя это тем, что они остаются без средств к существованию. Градоначальник отметил, что рынок был организован в 2015 году как ярмарка выходного дня. Однако фактически выставка-ярмарка являлась регулярной и осуществляла деятельность ежедневно.

Напомним, территорию вокруг стадиона „Водник“ реконструируют не раньше 2019 года.