Акция «Зеленый офис» стартует в столице 4 апреля

Компании-участники познакомятся с международными экологическими стандартами и узнают, как использовать ресурсосберегающие технологии.

«Используя экоматериалы в своем офисе, разделяя отходы, экономя электричество, руководство компаний заботится и о состоянии окружающей среды, и о здоровье своих сотрудников. За пять лет участниками акции стали более 560 российских и зарубежных компаний, работающих в Москве . И эта цифра, без сомнения, будет расти», — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский

Во время акции пройдут образовательные мероприятия и встречи с экспертами. Кроме того, компании могут поучаствовать в конкурсе, который проводится в номинациях «Лучшая экологическая политика компании», «Лучшие внедренные экотехнологии», «Самое экологически безопасное рабочее место» и других.

Акция проходит в столице с 2014 года. Чтобы присоединиться к ней, нужно заполнить заявку на сайте до 15 мая.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 545-54-01 и по электронной почте: event@n-digital.ru.