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Акция «Зеленый офис» стартует в столице 4 апреля
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Акция «Зеленый офис» стартует в столице 4 апреля 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Компании-участники познакомятся с международными экологическими стандартами и узнают, как использовать ресурсосберегающие технологии.
«Используя экоматериалы в своем офисе, разделяя отходы, экономя электричество, руководство компаний заботится и о состоянии окружающей среды, и о здоровье своих сотрудников. За пять лет участниками акции стали более 560 российских и зарубежных компаний, работающих в Москве. И эта цифра, без сомнения, будет расти», — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Во время акции пройдут образовательные мероприятия и встречи с экспертами. Кроме того, компании могут поучаствовать в конкурсе, который проводится в номинациях «Лучшая экологическая политика компании», «Лучшие внедренные экотехнологии», «Самое экологически безопасное рабочее место» и других.
Акция проходит в столице с 2014 года. Чтобы присоединиться к ней, нужно заполнить заявку на сайте до 15 мая.
Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 545-54-01 и по электронной почте: event@n-digital.ru.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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