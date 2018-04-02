Связанные блокчейном. Кто заработал на криптовалюте в Воронежской области

«Вести Воронеж» выяснили, есть ли в регионе майнеры-миллионеры. Неприметное здание без вывесок. По периметру — камеры видеонаблюдения и датчики движения. Внутрь просто так не попасть — вход только для сотрудников по паспорту. Территорию круглосуточно охраняет служба безопасности. Этот объект не секретная военная лаборатория — первый официальный майнинг-отель в Воронеже. Тему криптовалюты и блокчейна в Воронеже начали раскручивать энтузиасты. Майнингом в 2012-2015 занимались не ради денег — ради идеи. Романтика исчезла с появлением биржи и даркнет-магазинов, где торговали наркотиками. Криптовалюта — цифровые деньги, имеющие криптографическую защиту. Криптовалюту можно купить, либо намайнить. Наркотрафик сделал для криптовалюты не меньше, чем порнография для интернета, считает специалист по юриспруденции в сфере IT, адвокат Александр Мазалов. Кстати, именно в Воронежской области в ноябре 2017 года впервые в России предъявили обвинение за отмывание криптовалюты, заработанной на продаже наркотиков. Следователи тогда задержали воронежца, который обменял полученные с помощью продажи наркотиков биткоины на 1 млн рублей и обналичил деньги.

Майнинг — добыча криптовалюты с помощью решения сложных математических задач. Для этого майнер предоставляет вычислительные мощности своего компьютера и объединяется с другими манерами в сообщества (пулы). Когда задача решается, создается криптовалюта. Вознаграждение делится между участниками пула. Его размер зависит от вычислительной мощности оборудования. Когда курс криптовалюты стремительно вырос, воронежцы поняли, что это прибыльный бизнес. Тема стала популярна настолько, что цена на используемые для майнинга видеокарты подскочила в несколько раз. Потом оборудование и вовсе исчезло из магазинов. Про ажиотажный спрос на видеокарты активно писали местные СМИ. Однако самым обсуждаемым публичным криптопроектом в Воронежской области стала попытка ООО «Хохольская сельскохозяйственная компания» привлечь инвестиции на строительство молочного комплекса через ICO, с помощью выпуска криптовалюты MilkCoin. Привлечь деньги с помощью MilkCoin компании не удалось. «Проект закрыт, деньги вернули всем инвесторам. Больше никаких комментариев нет, спасибо», сообщил «Вести Воронеж» учредитель компании Георгий Градов. Несмотря на неудачу единственного публичного криптопроекта и резкое падение курса криптовалют, тема в Воронежской области развивается. Помимо мелких майнеров, в регионе сформировался пул средних инвесторов, а недавно в регионе открылся первый официальный майнинг отель. Появление публичного игрока на рынке криптовалют в Воронежской области — важное событие. До сих пор никто из серьезных игроков не афишировал, что зарабатывает на цифровой валюте. «У нас техники на десятки миллионов»Офис первого официального в Черноземье майнинг-отеля CryptOn, куда за плату можно поместить оборудование, располагается в бизнес-центре недалеко от центрального железнодорожного вокзала. В небольшом кабинете стоит кожаный диван, рядом на столике — ваза с биткоинами. — Шоколадные, угощайтесь, — предлагает Сергей Колбасин, соучредитель майнинг-отеля. На стене напротив дивана висит плазменный телевизор, по которому транслируют курс криптовалют. Машинка для счета денег на столе. Майнинг-отельер затрудняется оценить, сколько человек в Воронеже занимаются криптовалютой. Рассказывает, что на сайт отеля в месяц заходит 2-3 тыс. человек, и делится наблюдениями, что в Воронеже цифровой валютой интересуются больше, чем в других городах Черноземья. Самая дорогая криптовалюта в мире — биткоин. В декабре 2017 года он стоил 20 тыс. долларов. В марте 2018 года — в районе 11 тыс. долларов. Все остальные криптовалюты называются альткоинами — их более 1 тыс. видов

Майнинг-отель находится не в офисном центре, где именно — собственники не раскрывают. — Мы не сообщаем адрес отеля из соображений безопасности. Могу лишь сказать, что помещение — в черте города, — говорит бизнесмен. Двадцатидевятилетний выпускник воронежского политеха майнинг-отель открыл с партнером. У крипто-бизнесмена есть еще рекламное агентство и небольшой строительный бизнес. — Вначале мы с другом сами занимались майнингом. Покупали оборудование для себя, потом для друзей, а потом за помощью стали обращаться знакомые знакомых. Подумали, а почему бы не продавать официально оборудование и места под его размещение, как это делают московские компании. По словам майнинг-отельера, в помещении находится порядка 40-60 машин. Сейчас отель потребляет 100 кВт/ч, к 9 марта мощность увеличат до 600 кВт/ч. Берёт калькулятор, чтобы подсчитать стоимость оборудования в отеле. — Смотрите, когда выйдем на 600 квт, в отеле будет ориентировочно 300-400 единиц оборудования. Оптовая стоимость одной единицы оборудования примерно 220 тысяч рублей, то есть в отеле будет техники на 70 млн рублей. В Воронеже работает один официальный майнинг-отель, но на Avito можно найти и другие объявления. Владельцы описывают преимущества размещения оборудования в специализированных помещениях: «Ваша жена раздражена шумом асика и выжженным воздухом. Вы не хотите запускать фермы дома, то этот вариант для вас! Майнинг без шума, без нервов. Вам остаётся только получать криптовалюту на ваш счёт!» Плата за «комнаты» в неофициальных майнинг-отелях ниже. Это их главное преимущество.

Майнинг-отельер говорит, что видел объявления на Avito. По его словам, в такие конторы серьезные майнеры не пойдут: условия непонятные, о безопасности оборудования речи тоже не идет. — Обычно такие объявления дают ребята, у которых есть свои помещения, где они держат свое оборудование. Арендаторам предлагают оплачивать электроэнергию и отдавать какую-то часть намайненной криптовалюты. У нас только фиксированная плата, нам не важно, сколько майнит человек, пусть хоть миллион, — объясняет Сергей Колбасин. Смертельно опасный майнинг О безопасности переживают не только крупные, но и мелкие майнеры. Сергей Колбасин рассказывает историю про ограбление майнинг-отеля рядом с Медовкой. Якобы там хранилось 32-38 единиц оборудования. Ночью в отель приехали какие-то люди в масках и все оборудование вынесли. — Не знаю, насколько эта история правдива. Может, байка. Мне ее рассказали люди, которые связаны с майнингом. В Москве такие истории на каждом шагу случается: приезжают, оборудование забирают. У нас, в Воронеже, это не так массово, конечно, — говорит воронежский бизнесмен. Даже если история выдуманная, о безопасности своего майнинг-отеля заботятся реально. Рассказывает, что помещение охраняет служба безопасности, по периметру стоят датчики движения, внутри — несколько уровней безопасности. В общем, почти как в банковских хранилищах.

Адвокат Александр Мазалов тоже слышал про нападения на воронежских майнеров. — Активно занимаются криптовалютой в регионе в основном молодые, наглые и инфантильные. Как выяснилось, единственное, к чему они оказались не готовы — физическое насилие. В Воронежской области криптовалютой, допустим, занимается тысяча человек, оборудование или криптовалюту отобрали у десяти из тысячи, но они рассказывают свои истории, и все боятся, — рассказывает Александр Мазалов. Истории про ограбления очень похожи. Чаще всего рассказывают, как к майнерам приходят люди в масках и забирают оборудование. Реже пострадавшие делятся историями про людей, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и забирают технику для проверки. Любопытно, что никто из потерпевших в полицию не обращается. Возможно дело, в том, что майнеры и криптоинвесторы боятся не только физической расправы или кражи оборудования, но и санкций со стороны государства. Законодательно рынок криптовалют в России пока никак не регулируется. В Минфине считают, что уплачивать подоходный налог с операций в криптовалюте нужно по общим правилам. То есть майнеры и инвесторы должны платить налог на доходы физических лиц — Чаще всего криптовалютчики становятся жертвами мошенников во время сделок с криптовалютой. Платят деньги, но криптовалюту им не перечисляют, например. В полицию обращаться бесполезно, просто не возбуждают дел. Мне как адвокату в личку нередко пишут воронежцы, спрашивают, что делать, куда обращаться? Если у тебя украли криптовалюту, вероятность того, что решение примут в твою пользу — ноль процентов, — рассказывает Александр Мазалов. Майнер Степан Колпаков (имя и фамилия изменены) просит не светить имя в СМИ. Говорит, что боится за свою безопасность, опасается и бандитов, и государства. — Я не знаю, что придет в голову чиновникам, они завтра решат узнать, откуда у меня деньги, начнут требовать налоги, — говорит домашний майнер Степан. Сергей Колбасин считает, что майнеры тревожатся не напрасно. — Сейчас закон примут, и всех пойдут поголовно штрафовать. Как вычислят? Домашних майнеров вычислить сложно, а вот тех, у кого большие фермы в частных домах, легко — по счетам за электричество. Представьте, что потребление электричества у коттеджа в 20 раз больше, чем у соседей, — считает соучредитель воронежского майнинг отеля. Майнинговая ферма — это мощный компьютер, собранный из нескольких видеокарт. Обычно майнинг ферма состоит из 4-8 видеокарт. По данным сайта Avito, стоит такое оборудование от 70 тыс. рублей. Идея вычислять майнеров по счетам за электричество не фантазия воронежского бизнесмена. По данным федеральных СМИ, в разработанной Минкомсвязи в концепции регулирования майнинга, речь идет как раз о специальной системе обнаружения майнеров. Когда добытчиков цифровых валют начнут ловить, не ясно. Впрочем, президент Путин поручил описать в законодательстве майнинг и криптовалюты до 1 июля 2018 года. Лучшие друзья чиновников Клиенты воронежского майнинг-отеля — состоятельные люди, рассказывает Сергей Колбасин. До того, как обратиться в фирму, многие майнили в частном доме, в заводских и офисных помещениях. В отель пришли, так как развитие проекта уперлось в отсутствие свободного места для оборудования. — Среди клиентов — директора заводов, бизнесмены со всего Черноземья. Чиновники еще любят майнить. В России уже приняли закон о том, что чиновники не обязаны декларировать свои доходы в крипте. То есть для них это идеальная тема, — говорит Сергей Колбасин. В CryptOn обращаются не только майнеры, но и те, кто хочет купить криптовалюту. Обычно воронежцы инвестируют в цифровые деньги 10-25 тысяч долларов. По словам соучредителя майнинг-отеля, горожане, готовые вложить 100 тыс. долларов в покупку цифровой валюты, предпочитают обращаться в московские фирмы. Между тем в Воронежской области есть трейдеры, которые поднялись на вложениях в криптовалюту. Сергей Колбасин рассказывает про знакомых трейдеров, которые с 2 млн рублей за год раскачались до 50 млн рублей.

Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования, как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России (из разъяснения Центрального банка РФ). Майнер Евгений считает, что большинство крупных воронежских майнеров не афишируют, что зарабатывают на крипте. Парень работает в крупном сетевом магазине, торгующем электроникой. Уверяет, что видел, как видеокарты, которые используются для майнинга, покупали грузовиками. — Я знаю, сколько видеокарт покупают воронежские фирмы. Речь идет о закупках на 5-6 миллионов рублей. Я уверен, что они покупают эти видеокарты, чтобы майнить. Это хороший заработок, — рассказывает Евгений. Слова Евгения подтверждает и Степан. Молодой человек также работает в конкурирующей фирме. Балконные фермеры Крупных и средних майнеров в Воронежской области меньше, чем тех, кто держит небольшие фермы дома. Однако серьезные игроки не афишируют бизнес, на контакт не идут даже на условиях анонимности. Так называемых домашних майнеров найти проще. Большинство из них технари, айтишники, сотрудники магазинов, торгующих компьютерной техникой. Фермы мелкие майнеры держат дома. Чаще всего размещают на балконе, как Степан. За электричество он платит 4 тыс. в месяц. Большую ферму запустить не решился, побоялся, что будет потреблять много электричества и сильно шуметь. В 2017 году, когда курс криптовалют стремительно рос, в сутки на четырех видеокартах воронежские майнеры зарабатывали около 4 тыс. рублей. На балконе можно разместить небольшую ферму. Для более амбициозных проектов балкон не вариант. У Евгения ферма в два раза мощнее, а счета за электроэнергию составляют 8 тыс. в месяц. — Когда начал майнить, было уже жарко. Балкон у меня маленький, пришлось ферму поставить в комнате. У меня однушка, поэтому переехал жить в коридор. Из-за фермы в комнате стало слишком шумно очень и жарко. Температура доходила до +44 градусов. Если расширять ферму, придется думать, как охлаждать помещение. Это дороже и сложнее, я пока к этому не готов, — рассказывает Евгений.

Некоторые майнеры снимают квартиры под фермы, другие переезжают за город. — Один мой знакомый в пригороде построил специальный домик с подвалом и там собирается организовать ферму. Перевозит из квартиры туда оборудование. У него одна комната в трешке сейчас полностью под ферму. Там система охлаждения работает. Он более масштабно к майнингу подходит, чем я. Выводит сразу же деньги, — рассказывает Евгений. Опрошенные «Вести Воронеж» домашние майнеры зарабатывают от 80 тыс. рублей в месяц. Евгений рассказывает, что майнинг приносит ему гораздо больше, чем основная работа. — Многие мои знакомые ушли с работы. Я же подумал, что мне скучно будет дома. Об увольнении с работы подумывают все майнеры, но не все решаются. Не понятно, как в России будет этот рынок регулироваться. Думаю, что государство рано или поздно перекроет нам возможность заниматься майнингом и вообще возможность заниматься криптовалютой. Придется искать работу, а куда возьмут, если год будешь сидеть дома, — рассуждает Евгений. Продавцы криптолопат На теме криптовалюты и блокчейна в Воронежской области зарабатывают не только майнеры и игроки на бирже. Ситуация похожа на золотую лихорадку, когда доход у продавцов лопат был не меньше, чем у золотодобытчиков. Майнинг-отельеры, сборщики ферм, юристы, поставщики оборудования — это далеко не полный список специалистов, которые кормятся вокруг криптовалютчиков. Например, во время бума, активизировались перекупщики видеокарт. Достать оборудование было сложно, спрос на него был огромный. Находчивые воронежцы сидели на сайтах онлайн-магазинов, торгующих компьютерной техникой. Ловили редкие видеокарты, резервировали их, а потом перепродавали с большой наценкой на Avito. Сейчас этот бизнес упал вместе с курсом биткоина. На сайтах полно объявлений о продаже оборудования для майнинга, стоимостью от 50 тыс. рублей до 2,350 млн рублей.

Как будет развиваться криптобизнес в Воронежской области, никто не прогнозирует. Если криптовалюта продолжит падать, из майнинга уйдут случайные люди. Из-за колебаний курса больше всего пострадают те, кто покупал фермы и цифровые деньги на заемные средства. Степан и Евгений рассказывают истории про друзей, набравших кредиты ради покупки цифровой валюты и строительства ферм. — Люди — идиоты. Майнить в кредит — сумасшествие. У меня как-то появилась такая дурная идея, но я себя по рукам ударил. Понимал, что это может в любой момент схлопнуться. И что тогда? Один роллтон три года есть, чтобы кредит отдать? — негодует Степан. — Один мой знакомый ушел с работы, когда занялся криптовалютой. Взял видеокарт в кредит, переехал в деревню под Воронежем. Сарай собрался строить, чтобы в нем ферму разместить. Другой купил крипты на взятые в кредит деньги. Когда курс рухнул, звонил мне, спрашивал: «Что же мне теперь делать?» Ольга Тихонова