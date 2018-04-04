Занятость в частном секторе США превысила прогноз

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». Компании в частном секторе США в марте наняли больше работников, чем ожидалось, поскольку темпы создания рабочих мест в строительном и производственном секторах повысились, свидетельствуют данные ADP Research Institute.

Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

Количество рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце увеличилось на 241 тыс.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 205 тыс.

Согласно пересмотренным данным в феврале число рабочих мест в частном секторе США возросло на 246 тыс., а не на 235 тыс., как сообщалось ранее.

Поставщики услуг в марте создали 176 тыс. рабочих мест.

Количество занятых в частных строительных компаниях увеличилось на 31 тыс. человек. Предприятия добывающей отрасли наняли 5 тыс. новых сотрудников. В то же время частные компании в производственном секторе увеличили штат на 29 тыс. человек.

Предприятия, на которых занято более 500 работников, создали в прошлом месяце 67 тыс. рабочих мест. Средний бизнес — компании со штатом 50-499 сотрудников — наняли 127 тыс. человек. Численность персонала малых компаний увеличилась на 47 тыс. человек.