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Индекс деловой активности в промышленности США в марте оказался хуже прогноза
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Индекс деловой активности в промышленности США в марте оказался хуже прогноза 

Прайм 1 час назад
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 59,3% с 60,8% в феврале, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 60,1%.
Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.
ISM основан в 1915 году, является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.
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