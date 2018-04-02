Газпромбанк ввел новый вклад и понизил ставки по рублевым депозитам

Газпромбанк ввел новый вклад «Газпромбанк — На все 100», а также понизил ставки по депозитам в рублях.

Депозит «Газпромбанк — На все 100» открывается в рублях на 100 дней под 6,5% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы, расходные операции, а также пролонгация договора на новый срок не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Газпромбанк — Двери открыты» (от 300 тыс. рублей на 91 день) оформляется под 6,7% (вместо 7,1%), а «Газпромбанк — На будущее» (от 50 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) — под 6—7% годовых (ранее — под 6—7,4%).

«Газпромбанк — Инвестиционный доход» (от 25 тыс. рублей) открывается под 6,5—8,1% (прежде — под 7—8,5%), «Газпромбанк — Сбережения и защита» (от 50 тыс. рублей) — под 6,6—8,2% (вместо 7,1-8,6%), а «Газпромбанк — Электронный» (от 15 тыс. рублей) — под 5,55—6,05% годовых (вместо 6,05—6,55%). Срок депозитов — 91, 181 и 367 дней.

«ГАЗФОНД-Пенсионный» (от 100 рублей на 181, 367 и 550 дней) привлекается под 5,4—5,8% годовых (ранее — под 5,6—6,4%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Газпромбанк — Бизнес» можно разместить под 4—4,8% (ранее — под 4,2—6,2%), а «Газпромбанк — На жизнь»—под 5—5,9% годовых (ранее — под 5,2—6,4%). Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1097 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Газпромбанк — Пенсионный доход» (от 500 рублей на 367 дней) открывается под 4,6% годовых (вместо 6,2%). Проценты ежеквартально капитализируются.

«Газпромбанк — Сбережения» (от 91 до 1 097 дней) оформляется под 5,6—6,4% (ранее — под 5,8—6,7%), а «Газпромбанк — Пенсионные сбережения» (на 91, 181 день, один год и одни день, два года и один день, три года и один день) — под 6—6,4% годовых (вместо 6,2—6,7%).

Минимальная сумма вкладов — 15 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежегодно или ежегодно капитализируются, а также в конце срока.

Пополнять можно вклады «Газпромбанк — Электронный», «ГАЗФОНД-Пенсионный», «Газпромбанк — Бизнес», «Газпромбанк — На жизнь»и «Газпромбанк — Пенсионный доход».

Продуктовый виджет