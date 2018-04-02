Юрий Дудь стал самым дорогим блогером в России 

Размещение ролика в выпуске с почти тремя миллионами подписчиков обойдётся рекламодателю в 1 млн 200 тысяч рублей. В агентстве такую цену объяснили взрывным ростом канала в прошлом году, а также стабильностью просмотров. Кроме того, цену поддерживает высокая активность в комментариях под видео.
Второе место в рейтинге с результатом в 800 тысяч рублей занял Николай Соболев. На третьей строчке расположилась Катя Клэп, на четвёртой — Амиран Сардаров, который ведёт канал под названием «Дневник хача». Цена одной рекламной интеграции у них достигает 700 тысяч рублей. Замыкает топ-5 Саша Спилберг со стоимостью размещения в 600 тысяч.