Юрий Дудь стал самым дорогим блогером в России

Размещение ролика в выпуске с почти тремя миллионами подписчиков обойдётся рекламодателю в 1 млн 200 тысяч рублей. В агентстве такую цену объяснили взрывным ростом канала в прошлом году, а также стабильностью просмотров. Кроме того, цену поддерживает высокая активность в комментариях под видео.