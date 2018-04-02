Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,97%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Healthcare, S&P BSE Auto и S&P BSE Capital Goods.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 вырос на 0,97%, индекс BSE Sensex 30 вырос на 0,87%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Aurobindo Pharma (NS:ARBN), которые подорожали на 36,90 п. (6,61%), закрывшись на отметке в 592,55. Котировки Cipla (NS:CIPL) выросли на 32,55 п. (5,97%), завершив торги на уровне 576,25. Бумаги Lupin (NS:LUPN) выросли в цене на 43,15 п. (5,86%), закрывшись на отметке 777,10.

Лидерами падения стали акции ICICI Bank Ltd (NS:ICBK), цена которых упала на 15,95 п. (5,73%), завершив сессию на отметке 261,85. Акции Indian Oil Corporation Ltd (NS:IOC) поднялись на 6,15 п. (3,48%), закрывшись на уровне 170,45, а AXIS Bank Ltd (NS:AXBK) снизились в цене на 11,20 п. (2,19%) и завершили торги на отметке 499,05.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Kotak Mahindra Bank (BO:KTKM), которые подорожали на 4,65% до отметки 1.097,40, Adani Port and Special Economic Zone Ltd (BO:APSE), которые набрали 4,55%, закрывшись на уровне 370,80, а также акции Tata Motors Ltd (BO:TAMO), которые повысились на 3,47%, завершив сессию на отметке 338,80.

Лидерами падения стали акции ICICI Bank Ltd (BO:ICBK), которые снизились в цене на 5,93%, закрывшись на отметке 261,90. Акции компании Axis Bank (BO:AXBK) потеряли 2,20% и завершили сессию на уровне 498,20. Котировки Coal India Ltd (BO:COAL) снизились в цене на 2,01% до отметки 277,80.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (1369) превысило количество закрывшихся в минусе (232), а котировки 28 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 2070 компаний подорожали, 520 снизились, a 136 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 2,60% до отметки 15.3475.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,63%, или 8,40, достигнув отметки $1.335,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,45%, или 0,29, до $65,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,68%, или 0,47, до отметки $69,81 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR снизилась на 0,08% до 65,025, а котировки EUR/INR повысились на 0,02%, достигнув отметки 80,1798.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,20% до 89,57.