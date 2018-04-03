Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Power, S&P BSE Public Sector Undertakings и S&P BSE Bankex.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 вырос на 0,33%, индекс BSE Sensex 30 вырос на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Indiabulls Housing Finance Ltd (NS:INBF), которые подорожали на 57,15 п. (4,59%), закрывшись на отметке в 1.299,20. Котировки ICICI Bank Ltd (NS:ICBK) выросли на 8,35 п. (3,19%), завершив торги на уровне 270,05. Бумаги Bosch (NS:BOSH) выросли в цене на 627,00 п. (3,39%), закрывшись на отметке 19.063,45.

Лидерами падения стали акции Tech Mahindra Ltd (NS:TEML), цена которых упала на 24,35 п. (3,80%), завершив сессию на отметке 615,95. Акции Wipro Ltd (NS:WIPR) поднялись на 5,40 п. (1,86%), закрывшись на уровне 283,90, а Hindalco Industries (NS:HALC) снизились в цене на 3,40 п. (1,61%) и завершили торги на отметке 207,95.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции ICICI Bank Ltd (BO:ICBK), которые подорожали на 2,94% до отметки 269,60, Mahindra&Mahindra (BO:MAHM), которые набрали 2,92%, закрывшись на уровне 769,40, а также акции Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv), которые повысились на 2,22%, завершив сессию на отметке 193,40.

Лидерами падения стали акции Wipro Ltd (BO:WIPR), которые снизились в цене на 2,02%, закрывшись на отметке 283,90. Акции компании Oil&Natural Gas Corporation (BO:ONGC) потеряли 1,28% и завершили сессию на уровне 177,70. Котировки Adani Port and Special Economic Zone Ltd (BO:APSE) снизились в цене на 0,86% до отметки 366,80.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (1223) превысило количество закрывшихся в минусе (366), а котировки 39 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1797 компаний подорожали, 769 снизились, a 132 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 1,06% до отметки 15.1850.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,42%, или 5,60, достигнув отметки $1.341,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,52%, или 0,33, до $63,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,50%, или 0,34, до отметки $67,98 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR снизилась на 0,17% до 65,035, а котировки EUR/INR упали на 0,10%, достигнув отметки 79,9665.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 89,74.