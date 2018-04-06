Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Healthcare, S&P BSE Oil&Gas и S&P BSE Public Sector Undertakings.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 вырос на 0,06%, индекс BSE Sensex 30 поднялся на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Lupin (NS:LUPN), которые подорожали на 22,35 п. (2,84%), закрывшись на отметке в 809,05. Котировки Bharat Petroleum (NS:BPCL) выросли на 10,75 п. (2,54%), завершив торги на уровне 433,95. Бумаги Titan Company Ltd (NS:TITN) выросли в цене на 20,25 п. (2,20%), закрывшись на отметке 940,30.

Лидерами падения стали акции Bharti Airtel (NS:BRTI), цена которых упала на 8,95 п. (2,27%), завершив сессию на отметке 384,95. Акции Infosys (NS:INFY) поднялись на 20,55 п. (1,79%), закрывшись на уровне 1.127,00, а Vedanta Ltd (NS:VDAN) снизились в цене на 4,85 п. (1,67%) и завершили торги на отметке 285,05.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции ICICI Bank Ltd (BO:ICBK), которые подорожали на 0,97% до отметки 280,60, Tata Steel Ltd (BO:TISC), которые набрали 0,92%, закрывшись на уровне 586,35, а также акции Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN), которые повысились на 0,91%, завершив сессию на отметке 512,40.

Лидерами падения стали акции Bharti Airtel Ltd (BO:BRTI), которые снизились в цене на 2,17%, закрывшись на отметке 385,40. Акции компании Larsen&Toubro Ltd (BO:LART) потеряли 1,31% и завершили сессию на уровне 1.311,10. Котировки Infosys (BO:INFY) снизились в цене на 1,31% до отметки 1.130,00.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (955) превысило количество закрывшихся в минусе (633), а котировки 50 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1569 компаний подорожали, 1023 снизились, a 130 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 0,34% до отметки 14.7475.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,11%, или 1,50, достигнув отметки $1.327,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,38%, или 0,24, до $63,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,31%, или 0,21, до отметки $68,12 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,19% до 64,980, а котировки EUR/INR повысились на 0,17%, достигнув отметки 79,5665.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 90,11.