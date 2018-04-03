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Стоимость жилой недвижимости в районе Люблино незначительно возросла
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Стоимость жилой недвижимости в районе Люблино незначительно возросла 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Цены на жилье на территории района Люблино незначительно увеличились. В прошлом месяце, по оценке аналитиков одного из ведущих столичных агентств недвижимости, стоимость «квадрата» выросла на 0,3 процента.
— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в районе Люблино на данный момент составляет 125 194 рубля, — сообщил источник в агентстве.
Напомним, что на территории ЮВАО самая бюджетная недвижимость продается в районе Выхино-Жулебино. Здесь квадратный метр жилья оценивается в 116 689 рублей. (мю)
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