Ещё
SocGen ждет скачков волатильности в ближайшие месяцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SocGen ждет скачков волатильности в ближайшие месяцы 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Волатильность может надолго сохраниться на рынках, но у инвесторов есть много способов, чтобы подготовиться к ней, пишет Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Стратеги Societe Generale SA во главе с Коку Агбо-Блуа в прогнозе на II квартал указывают на «хеджирование от всплесков волатильности, характерных для поздней стадии цикла, на кредитных рынках, в дисперсионных стратегиях и волатильности всех классов активов, по мере того как корреляция между акциями и облигациями сама по себе становится более волатильной». Стратеги предупреждают, что технологические новшества, такие как алгоритмическая торговля, усугубляют торговые проблемы, приводя к сильным «искажениям рыночной ликвидности». В качестве примера в докладе приводится спираль волатильности, наблюдавшаяся в начале февраля. В Societe Generale отмечают, что в 2018 г. чистый приток ликвидности, предоставляемой всеми центральными банками, станет отрицательным впервые с 2009 г. Это создаст предпосылки для смены режима как с точки зрения корреляций, так и волатильности в различных классах активов, а также премий за риск.
Ссылки по теме
Индекс VIX подскочил на 81% в I квартале «Медведи» уже захватили мировые рынки активов? Ошибка главы ФРС: о чем забыл Джером Пауэлл? Как сообщали «Вести. Экономика», индекс Cboe Volatility подскочил на 81% в I квартале. В январе S&P 500 продемонстрировал наибольший рост за 22 месяца, поскольку оптимизм по поводу налоговой реформы в США спровоцировал рекордный приток в американские акции. Однако в начале февраля признаки усиления инфляционного давления спровоцировали потрясения на рынках. В результате произошла 10%-я коррекция. Март не принес спокойствия для инвесторов. Их беспокоили кадровые перестановки в Белом доме, риски «торговой войны» с Китаем и падение акций технологических гигантов на опасениях по поводу ужесточения контроля со стороны регуляторов. К концу квартала S&P 500 потерял 1,2%. На длительное время источником волатильности, вероятно, останутся опасения по поводу повышения ставок ФРС. В марте Федрезерв, как и ожидалось, повысил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых. Центробанк США по-прежнему ожидает, что процентная ставка будет повышена еще два раза в 2018 г., хотя некоторые инвесторы полагали, что ФРС спрогнозирует еще три повышения ставки в этом году.
Вести.Ru: последние новости
Гендиректора "Суммы" обвинили в 669-миллионном хищении Huawei запатентовала сгибаемый смартфон-"книжку" Афганский спецназ заподозрили в помощи талибам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому33
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Тест: Знаете армейский жаргон?27
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан72
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение