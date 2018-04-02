SocGen ждет скачков волатильности в ближайшие месяцы 

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Волатильность может надолго сохраниться на рынках, но у инвесторов есть много способов, чтобы подготовиться к ней, пишет Bloomberg.
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Стратеги Societe Generale SA во главе с Коку Агбо-Блуа в прогнозе на II квартал указывают на «хеджирование от всплесков волатильности, характерных для поздней стадии цикла, на кредитных рынках, в дисперсионных стратегиях и волатильности всех классов активов, по мере того как корреляция между акциями и облигациями сама по себе становится более волатильной». Стратеги предупреждают, что технологические новшества, такие как алгоритмическая торговля, усугубляют торговые проблемы, приводя к сильным «искажениям рыночной ликвидности». В качестве примера в докладе приводится спираль волатильности, наблюдавшаяся в начале февраля. В Societe Generale отмечают, что в 2018 г. чистый приток ликвидности, предоставляемой всеми центральными банками, станет отрицательным впервые с 2009 г. Это создаст предпосылки для смены режима как с точки зрения корреляций, так и волатильности в различных классах активов, а также премий за риск.
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