Китай наносит ответный удар

Таким образом, управляющие крупнейших фондов добавили в свою копилку еще чуть-чуть бонусов по итогам работы за первые 3 месяца. Впрочем, они скорее не столько добавили себе бонусов, сколько чуть-чуть сократили свои убытки. Потому что если посмотреть на итоги первого квартала, то видно, что хвастаться особо нечем. Два индекса (DJIA-30 и S&P500) из трех закрыли квартал в минусе. Только индекс акций технологических компаний NASDAQ чуть ли не в последний момент смог-таки выскочить в зеленую зону и завершить квартал с ростом в 2%.

Во многом случилось это благодаря хорошему неослабевающему спросу в акциях полупроводниковой промышленности, а также в акциях компаний, производителей видеокарт и микрочипов. Кстати, кроме акций технологических компаний, которые выросли в среднем за прошедший квартал на 1,5%, в плюсе оказались только акции сервисных компаний, прибавившие в среднем за этот период 1,3%. Остальные же сектора американской экономики оказались в минусе. При этом больше всех пострадали акции сырьевых компаний и компаний, работающих в потребительском секторе. Здесь общие потери по итогам квартала достигли почти 4%.

Из наиболее интересных событий последнего рабочего дня марта следует отметить рост акций Tesla (TSLA, +3,24%) после нескольких дней, когда эти акции находились в состоянии свободного падения. Тут, конечно, можно было бы подумать, что участники рынка уже оценили это падение как чрезмерное и поэтому стали активно покупать подешевевшие акции (что скорее всего так и было). Но… те кто купил акции Tesla в четверг все же явно поспешили. Беда, как известно, не приходит одна. И хотя Илон Маск на воскресенье выдал первоапрельскую шутку о том, что Tesla — банкрот и он горько плачет по этому поводу, но все же как это ни печально — это недалеко от истины. Кроме того, что финансовое состояние этой компании, мягко говоря, не ахти какое, так еще и в пятницу пришло сообщение, что компания отзывает 123 тысячи машин Tesla Model S в связи с закислением гидроусилителя руля. А 123 000 между прочим — это фактически все произведенные компанией машины! Так что «разбор полетов» для Теслы делать рано — долететь бы до дна и остаться целым!

Ожидания рынка 2 апреля

Китай наносит ответный удар. В ответ на введение Соединенными Штатами тарифов на импорт стали и алюминия, Китай вводит с сегодняшнего дня импортные пошлины в размере 15% на 120 американских продуктов, включая фрукты, орехи, вино и стальные трубы. Кроме этого, на 8 продуктов, включая свинину и изделий из алюминия, вводятся пошлины в размере 25%.

Аналитики успокаивают — мол, переговоры о смягчении ситуации уже ведутся и поэтому особо беспокоиться нечего. И итоги сегодняшних торгов в Азии вроде бы подтверждают эти слова — на торгах в Азии паники никакой не наблюдалось, все индексы хоть и закрылись в красной зоне, но снижение было незначительным — в пределах 0,3-0,5%, и оно никак не повлияло на общий в принципе достаточно нейтральный фон. Так-то оно так, но все же истинную реакцию участников рынка мы сможем понять только в ходе торгов на американском рынке.

А пока — в первой половине дня — фьючерсы на основные американские индексы стоят в настороженно — боевой позиции со снижением вплоть до 0,6% (фьючерс на индекс NASDAQ). С этой позиции мы можем пойти куда угодно — хоть глубоко вниз, хоть — вверх. Надо еще учесть, что нас ждет в ближайшие дни некоторая техническая пауза — до заседания FOMC еще далеко, значимые макроэкономические данные появятся только в пятницу (ситуация с безработицей), а новый сезон отчетности так вообще начнется фактически через 2 недели, когда в пятницу, 13 апреля, выйдет отчетность крупнейших банков.

Так что в ближайшую декаду участники рынка будут вариться в собственном соку и копаться внутри себя, определяя, чего они все же больше хотят — расти или падать? И чего они больше всего боятся — торговой войны с Китаем или же 4-х разового (уже кстати, вопрос стоит 2 или 3 раза, так как 1 раз уже подняли) повышения ставки ФРС в этом году? Все вышесказанное в полной мере касается и сегодняшнего дня. Вверх или вниз? Ну, сделайте же хоть что-нибудь?

Если же посмотреть на отдельные корпоративные истории, то здесь есть несколько интересных идей. Так, в четверг наблюдался явно повышенный спрос на акции компаний ритейлеров Target (TGT) и The Kroger (KR) в связи с появившимися слухами о возможном слиянии этих компаний. В прошедшие выходные данная информация была опровергнута обеими компаниями и вполне возможно, что реакция на эту информацию со стороны участников рынка будет негативной. А вот новость от еще одного ритейлера — мирового лидера этого сегмента — компании Walmart о том, что она намерена установить более глубокие взаимоотношения с компанией Humana (HUM) с целью обеспечения медицинского обслуживания своего персонала, что таким образом должно сократить издержки в этой области, наверняка обрадует инвесторов.

Короче, все понятно, что ничего не понятно. И только одно успокаивает — апрель, это исторически самый лучший месяц для фондового рынка. Вот на эти исторические данные и будем надеяться!