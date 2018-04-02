Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,31 проц

Токио, 2 апреля / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,31 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 21388,58 пункта, что на 65,72 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, опустился на 7,52 пункта или 0,44 проц., составив 1708,78 пункта. —0—