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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,31 проц
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,31 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 2 апреля /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,31 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 21388,58 пункта, что на 65,72 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, опустился на 7,52 пункта или 0,44 проц., составив 1708,78 пункта. —0—
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