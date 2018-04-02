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Разработчик экзоскелетов «ЭкзоАтлет» привлек $5 млн и откроет офисы в США и Китае
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Разработчик экзоскелетов «ЭкзоАтлет» привлек $5 млн и откроет офисы в США и Китае 

RB.ru 44 минуты назад
Фото: RB.ru
Соглашение было подписано 2 апреля. Инвестиции пойдут на создание в Европе компании ExoAtlet Global, которая займется распространением экзоскелетов на международном рынке. В 2018 году офисы компании также будут открыты в США, Китае и Японии, а в 2019 году — в Индии.
Производство экзоскелетов сохранится в России, однако финансировать российский отдел разработки теперь будет ExoAtlet Global.
Стартапу еще предстоит пройти сертификацию на тех рынках, где «ЭкзоАтлет» собирается открыть офисы, включая проведение клинических исследований, отметила сооснователь проекта Екатерина Березий.
Ранее, в 2016 году, «ЭкзоАтлет» открыл офис в Южной Корее для развития на азиатском рынке. Компанию назвали ExoAtlet Asia, Cosmo and Company Co. тогда вложила в проект $1,2 млн За первый месяц работы филиал продал в Южной Корее восемь экзоскелетов, а в 2018 году продажи также начнутся в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, планируют в проекте.
В декабре 2016 года власти Москвы закупили у «ЭкзоАтлета» 20 экзоскелетов за 63 млн рублей.
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