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Названы самые несчастные посетители магазинов
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Названы самые несчастные посетители магазинов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Крупные бразильские ретейлеры отказываются продавать одежду плюс-сайз, несмотря на растущий спрос, сообщает Fashion Network.
По данным Бразильской ассоциации плюс-сайз (Brazilian Plus Size Association (ABPS), в 2017 году в этом секторе был достигнут 7,9-процентный рост выручки, суммарно она составилабольше двух миллиардов долларов. Ожидается, что в 2018 году эта цифра увеличится еще на 8,1 процента.
Однако товары, ориентированные на плюс-сайз потребителя, занимают всего пять процентов бразильского рынка модной одежды. «Многие предприниматели ограничивают ассортимент 52 размером из-за своих предубеждений. Они полагают, что человек захочет быстрее похудеть, чтобы влезть в меньший размер. Но все не так просто», — прокомментировал ситуацию эксперт по организации мероприятий в Бразильской ассоциации торговой индустрии (Brazilian Retail and Equipment Industry Association).
Он также добавил, что покупатели с избыточным весом никогда не наслаждаются шопингом. «Все счастливы, когда покупают одежду. Но только не полные люди. Разочарованные, они выходят из дома, заранее зная, что ничего не найдут в магазине. Они часто носят одну и ту же одежду, потому что никто не в состоянии удовлетворить их спрос», — пояснил эксперт.
По мнению представителей ABPS, у рынка больших размеров есть потенциал: 120 миллионов человек в Бразилии носят вещи от 46 размера. Для сравнения, в США, страны-лидере по плюс-сайз моде, ритейлеры зарабатывают около 20 миллиардов долларов в год, обеспечивая большими размерами 200 миллионов человек.
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