Цены на рынке жилья в Текстильщиках увеличились на два процента

Средняя стоимость жилой недвижимости в районе Текстильщики за март стала выше на два процента. Об этом сообщил источник в одном из ведущих агентств недвижимости Москвы.

— Цена за квадратный метр жилой недвижимости в районе Текстильщики составляет 144 131 рубль, это на два процента выше, чем в феврале, — добавил источник.