Цены на рынке жилья в Текстильщиках увеличились на два процента 

Средняя стоимость жилой недвижимости в районе Текстильщики за март стала выше на два процента. Об этом сообщил источник в одном из ведущих агентств недвижимости Москвы.
— Цена за квадратный метр жилой недвижимости в районе Текстильщики составляет 144 131 рубль, это на два процента выше, чем в феврале, — добавил источник.
Отметим, что район Текстильщики занимает 52-ю строчку из 86 в списке районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры. В Юго-Восточном округе самую недорогую недвижимость можно приобрести в Выхине-Жулебине. Здесь квадратный метр оценен в 116 689 рублей. (мю)