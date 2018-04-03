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Цены на рынке жилья в Текстильщиках увеличились на два процента
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Цены на рынке жилья в Текстильщиках увеличились на два процента 

Управа района Текстильщики 45 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Средняя стоимость жилой недвижимости в районе Текстильщики за март стала выше на два процента. Об этом сообщил источник в одном из ведущих агентств недвижимости Москвы.
— Цена за квадратный метр жилой недвижимости в районе Текстильщики составляет 144 131 рубль, это на два процента выше, чем в феврале, — добавил источник.
Отметим, что район Текстильщики занимает 52-ю строчку из 86 в списке районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры. В Юго-Восточном округе самую недорогую недвижимость можно приобрести в Выхине-Жулебине. Здесь квадратный метр оценен в 116 689 рублей. (мю)
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