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Цены на золото пойдут вверх и завершат день около $1 335 за унцию, — Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research
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Цены на золото пойдут вверх и завершат день около $1 335 за унцию, — Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
После паузы в связи со Страстной пятницей торги по золоту на товарной бирже COMEX сегодня рано утром возобновились на отметке $1 325 за унцию. Вскоре после начала торгов цены пошли вверх на фоне благоприятного для золота снижения индекса DXY.
Первая стабилизация цен наблюдалась на уровне чуть ниже $1 330 за унцию на фоне роста пар GBP/USD (вес в индексе DXY равен 12%) и CAD/USD (вес — 9%), при этом курс EUR/USD оставался стабильным. В дальнейшем золото сдержанно реагировало на колебания индекса DXY, который отыграл потери, понесенные в начале дня, но после очередного падения индекса цены на желтый металл преодолели рубеж в $1 330 за унцию.
В целом тот факт, что золото более чувствительно реагирует на традиционные факторы поддержки, объясняется ростом напряженности в торговых отношениях США и Китая, после того как Пекин принял решение ввести пошлины на ввоз из США 128 товаров (начинают действовать сегодня). Как было отмечено выше, Министерство торговли Китая объявило о приостановке выполнения соответствующих обязательств в рамках ВТО. Все это значит, что возросшая угроза мировых торговых войн будет оказывать давление на восприятие глобальными инвесторами рисков, косвенно обеспечивая поддержку традиционным защитным активам, таким как золото.
В сегодняшнем обзоре по валютным рынкам наши аналитики отметили, что последние индексы PMI из азиатских стран указывают на снижение экономической активности в регионе, что также способствует усилению рискофобии. Несмотря на то что доллар, по нашим прогнозам, сегодня будет торговаться вблизи текущих уровней (1,23 по паре EUR/USD), цены на золото, на наш взгляд, пойдут вверх и завершат день на отметке около $1 335 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.
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