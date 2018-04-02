Huobi открыла новую подразделение своей биржи в Южной Корее и намерена покорить США

Официально стартовали торги в южнокорейском филиале китайской криптобиржи Huobi. Новое подразделение Huobi в Южной Корее поддерживает 100 альткойнов и ведет торги на 208 площадках (77 площадок ETH, 98 площадок BTC и 33 площадки USDT).

Здесь также предлагают стать участником фонда защиты инвесторов и программы оперативной компенсации для инвесторов в случае убытков, которые пришлось понести не по своей вине, а в результате выхода ситуации из-под контроля.

На данный момент биржа Huobi Pro занимает второе место в мировом рейтинге по объемам торгов, согласно Coinmarketcap. Huobi group запустила работу своей биржи Huobi Pro, штаб-квартира которой находится в Сингапуре , после того, как китайское правительство наложило запрет на ICO и деятельность крипто-фиатных бирж внутри страны в сентябре 2017 года. В январе и феврале текущего года руководство страны восходящего солнца продолжило закручивать гайки.

Невзирая на атаку регулирующих органов, сейчас Huobi держит курс на зарубежные рынки, в том числе на США и Южную Корею. Последняя предлагает свои перспективы, а также характерна своими противоречиями.

Она славится тем, что обладает одной из крупнейших баз пользователей криптовалюты в мире после США и Японии . Было своего рода корейское криптобезумие, когда доля торгов альткойнами превышала на 30% объем торгов на других рынках, хотя так называемая «кимчи-премия» испарилась в начале этого года. Известно, что в Южной Корее сейчас насчитывается порядка дюжины криптобирж.

В декабре 2017 года в Корее запретили анонимные торги криптовалютой, а в январе 2018 года свыше 200 000 жителей Южной Кореи подписали публичную петицию вслед неверно трактованным слухам о полном запрете криптовалютных торгов.

Правительство Южной Кореи рассматривает вопрос о снятии запрета на ICO, а шесть крупнейших банков страны продолжают поддерживать криптобиржи. Нормы налогообложения для криптовалютного рынка Южной Кореи будут реализованы в 2019 году.

фото: Moveast