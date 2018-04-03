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Стоимость недвижимости в Рязанском районе несущественно снизилась
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Стоимость недвижимости в Рязанском районе несущественно снизилась 

Управа Рязанского района 55 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Специалисты одного из ведущих агентств недвижимости столицы отметили незначительное снижение цен на рынке жилья в Рязанском районе. По итогам марта стоимость квадратного метра составила чуть более 132 тысяч рублей.
— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Рязанском районе в марте составила 132 678 рублей, — сообщил источник в агентстве.
Таким образом, снижение средней цены недвижимости составило 0,2 процента по сравнению с февралем.
Напомним, что самая бюджетная недвижимость в ЮВАО продается в районе Выхино-Жулебино. Там «квадрат» стоит 116 689 рублей. (мю)
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