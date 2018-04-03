Стоимость недвижимости в Рязанском районе несущественно снизилась

Специалисты одного из ведущих агентств недвижимости столицы отметили незначительное снижение цен на рынке жилья в Рязанском районе. По итогам марта стоимость квадратного метра составила чуть более 132 тысяч рублей.

— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Рязанском районе в марте составила 132 678 рублей, — сообщил источник в агентстве.

Таким образом, снижение средней цены недвижимости составило 0,2 процента по сравнению с февралем.

Напомним, что самая бюджетная недвижимость в ЮВАО продается в районе Выхино-Жулебино. Там «квадрат» стоит 116 689 рублей. (мю)