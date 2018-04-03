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В Останкине нарядят пасхальное дерево
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В Останкине нарядят пасхальное дерево 

Управа Останкинского района 51 минуту назад
Фото: Управа Останкинского района
Пасхальное дерево нарядят в спортивно-досуговом центре «Останкино». Его украсят яйца, расписанные и декорированные воспитанниками художественной студии центра. Как рассказала автор проекта, руководитель студии Ольга Михеева-Гречко, такое дерево нарядят в Останкине в пятый раз.
— Традиции украшать пасхальное дерево много веков. В Вербное воскресенье по центральным улицам всех городов и сёл проезжали сани с вербным деревом. Его устанавливали около самой высокой церкви, а все желающие клали под вербой разукрашенное яйцо, тем самым прославляя Воскресение Христа, — рассказала она.
Несколько лет пасхальным деревом служила живая яблоня возле храма Святой Ольги в Останкине. В этом году привычный формат акции пришлось изменить. Дерево нарядят 9 апреля в помещении районного СДЦ на улице Академика Королева, 1. Начало в 14.00; присоединиться может каждый желающий, независимо от возраста. (иб)
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