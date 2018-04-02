Из-за отсутствия сильных драйверов роста S&P500 снизится до 2625 пунктов, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Индикаторам удалось сократить квартальные убытки, вызванные волнениями по поводу возможных торговых войн и распродажами в акциях технологических компаний. Из 11 основных секторов S&P 500 десять завершили сессию в плюсе. Исключение составил лишь сектор недвижимости. По итогам трех месяцев S&P 500 потерял чуть более 1,2%, а NASDAQ и Dow опустились на 2% с небольшим.

Доллар США незначительно снизился по отношению к основным валютам. В паре с евро он упал с 1,2300 до 1,2319.

Илон Маск в первоапрельском твите пошутил о банкротстве Tesla. В четверг акции Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ) выросли на 3,24%, отыгрывая предыдущие распродажи. Подобный твит, даже шуточный, может оказать влияние на торговлю роботов, которые отслеживают новости по компании, поэтому будет интересно наблюдать за акциями Tesla на открытии в понедельник.

На основных биржах Европы сегодня выходной, поэтому мы не ждем резких движений от американских фондовых индексов. После роста в четверг движение вверх может замедлиться в попытке закрыть гэп до уровня 2700 пунктов по S&P500. До этих отметок еще далеко, чтобы достичь их, необходимы сильные поводы, которые может дать стартующий через пару недель сезон отчетности или прогресс в переговорах по торговым отношениям с Китаем . Мы ожидаем, что из-за отсутствия сильных драйверов роста S&P500 снизится на 0,5%, до 2625 пунктов.