Банк «Хлынов» понизил ставки по вкладам в рублях

Депозит «Для пенсионера» (от 500 рублей на полтора года) теперь открывается под 5,9% годовых (ранее — под 6,3%), а «Моя уверенность» (в сумме от 5 тыс. рублей, сроки размещения — полгода, один, полтора и два года) — под 5,7—6,1% (прежде — под 6,1—6,5%).

Продуктовый виджет

Доходность вклада «Мой выбор» (от 5 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один и полтора года) составляет 4,5—5,9% годовых (вместо 4,5—6,3%), депозита «Для сохранения» (от 5 тыс. рублей на сроки от года до 761 дня) — 6,1—6,3% (до этого — 6,5—6,7%), «Для накопления» (от 5 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до 397 дней) — 4,7—5,9% (ранее — 4,7-—6,3%).

Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по желанию клиента.

Депозит «Мои возможности» (от 10 тыс. рублей на полтора года) привлекается под 4,8% (до этого — под 5,2%), «Моя пенсия» (от 10 рублей на два года) — под 5,1% (ранее — под 5,5%), «Для управления» (от 5 тыс. рублей на полгода) — под 5% годовых (прежде — под 5,4%). Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Вклады, кроме продуктов «Моя уверенность» и «Для сохранения», предусматривают возможность дополнительных взносов.