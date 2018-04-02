Прожиточный минимум в Ростовской области понизился на 5,3%

Для трудоспособного населения Ростовской области величина прожиточного минимум уменьшилась, по сравнению с предыдущим кварталом на 5,3%. Пенсионеры тоже могут отметить снижение, пусть и чуть меньшее. Прожиточный минимум для них составил 7512 рублей — это на пять процентов меньше. А для детей величина прожиточного минимум составила 9662 рублей — это меньше прошедшего периода на 5,9%.

Из этой суммы государство заложило на покупку минимального набора продуктов питания 4093 рубля, на обязательные платежи и сборы 665 рублей и на покупку непродовольственных товаров 2045 рублей.

Величина прожиточного минимума установлена постановлением Правительства Ростовской области 08.02.2018 № 51 для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.