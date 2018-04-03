Как верёвочке ни виться

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика» Нисходящая коррекция на мировых фондовых биржах продолжается — и, в отличие от февральского быстрого обвала котировок, на этот раз вступила в более затяжную фазу. Спад котировок эксперты склонны объяснять сейчас в первую очередь идущими «торговыми войнами». А главное — многих, естественно, волнует вопрос: последует ли вообще за этим спадом хотя бы в горизонте 2-3 ближайших месяцев новая волна роста? И существует ли сколько-нибудь заметная вероятность того, что годовые максимумы по основным американским и европейским индексам и акциям уже были показаны, и что рынок больше в течение года к ним приблизиться не сможет? Сегодня на эту тему рассуждает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Рынки подчас ведут себя иррационально до определённой степени, особенно когда речь идёт именно о фондовых площадках. Однако анализировать в долгий срок к сменяющие друг друга на рынке эмоции и комплексы не слишком продуктивно, так что обратимся к логике.

С чем в содержательном плане была связана мощная коррекция вниз, продолжавшаяся до 10 февраля? В первые 2 дня (29-30 января), когда спад котировок только начинался и был небольшим, коррекция носила очевидно чисто технический характер, связанный с очередным перегревом рынка. «Безнаказанно» вырасти на 12.5%, не имея для этого серьёзного «топлива», просто невозможно, но ведь именно так и произошло с индексом широкого рынка S&P500 в период с 15 ноября 2017 по 29 января 2018, а технологический индекс Nasdaq поднялся и вовсе на целых 10% — не за 2,5 месяца, а меньше чем за месяц, только с начала января. Единственным же основанием по сути для такого быстрого подъёма стал принятый под Рождество, но и без того без малого год ожидаемый закон о налоговой реформе Трампа. Естественно, что неоправданное ускорение в росте сменилось таким же быстрым падением при первых же признаках, что в течение 1-2 торговых сессий акции «клюют» вниз.

Другое дело, что в те первые 2 дня технически-формально этот небольшой по размеру спад мало чем отличался от точно таких же небольших 2-3 дневных спадов 23-25 октября или 4-6 декабря 2017. Формальный же поводом к началу более быстрого обвала, во время которого индексы и отыграли назад все достижения зимних месяцев, был в действительности более чем странным: реакция на лучшие, чем ожидалось цифры роста по зарплате +0.3% месяц к месяцу в вышедшем 2 февраля отчёте по рынку труда США . Можно сказать, что поначалу малая техническая коррекция наложилась тогда на некий театр абсурда — когда продолжающийся, но всё ещё медленный спад котировок, рыночные «гуру» из новостных лент попытались связать именно с вышедшими хорошими данными. Они быстро породили цепочку: рост зарплат оставался слабым звеном, «благодаря» которому ФРС якобы и медлит с подъёмом процентных ставок — но раз слабое звено становится сильным, то ставки поднимут быстрее. Возможно, не 3, а 4 раза в году, деньги станут дороже, и фондовый рынок может испытать нехватку средств.

В действительности, не забавно ли: из-за возможной разницы в процентных ставках в четверть процента устраивать на фондовом рынке дикую распродажу? При том что масса дешёвых денег течёт на фондовые рынки по-прежнему и из Японии , и из Швейцарии … Но тут ещё и новый председатель ФРС, которому попытались приписать некоторую магию более волевых решений, и худшие чем ожидалось цифры в отчётности нескольких компаний. Всё вместе и сработало — недолго, но мощно. Весь медленно шедший зимний рост котировок был отыгран вниз за считанные дни, на рынки временно нагнали панику. Впрочем, спустя всего неделю фондовые биржи вернулись к росту. Помогла и не слишком убедительная статистика по инфляции из США 13-14 февраля, но самые смелые стали покупать с низов ещё раньше. Постепенно вспомнили и о перспективах для компаний от налоговых реформ Трампа, и о не начавшихся пока, но ждущих на горизонте вложениях в инфраструктуру США на более чем 1,5 трлн долларов.

К концу февраля S&P отыграл большую часть потерь — правда, не выходя за пределы технических ограничительных линий прежнего роста, а уже в начале марта индекс Nasdaq и вовсе смог обновить максимум. Данные по зарплатам «успокоили» рынки, показав, что за следующий месяц рост составил всего лишь давно привычный +0.1%, а не +0.3%, как это было в начале года.

ФРС повода думать о 4 повышениях процентных ставок всерьёз также не дал: большинство членов комитета 21 марта заявили о прогнозе, в котором они видят 3 повышения ставки, включая уже состоявшееся мартовское. И, например, курсу доллара это решение укрепиться никак не помогло, скорее наоборот. На фондовый же рынок негативное влияние начали оказывать взаимные торговые пошлины: инициировали дело США, а дальше подхватил Китай , ответными мерами в случае чего грозится и Европа. Но даже в большей степени подвижки вниз на фондовом рынке можно связать, пожалуй, с техническими моментами: достигнув цен, близких к максимумам года, многие инвесторы элементарно предпочли подстраховаться и забрать на этот раз свою прибыль, не дожидаясь «неожиданных» неприятностей. Тем более что конъюнктура рынка с темой «торговых войн» немедленному подъёму котировок не способствует.

Сказать, что все компании, торгуемые на Нью-Йоркской или Франкфуртской, или Лондонской биржах, так уж сильно завязаны на условия поставки стали или алюминия, или тем более что прибыль Google или Apple хоть как-то связана в потенциале с китайскими пошлинами на свинину и фрукты — согласитесь, было бы огромным преувеличением. Но очевидно, наиболее осторожные участники фондового рынка опасаются следующих витков протекционизма, которые в теории могли бы затронуть уже и другие более значимые сегменты рынка. Или ждут, а завершатся ли успехом переговоры между США и Канадой по NAFTA. Таким образом, среди потенциальных покупателей сейчас преобладает выжидательный рефлекс, а профит многие зафиксировали, что и привело к продажам — не таким быстрым, как в феврале, но скорее к плановому уводу какой-то части объёмов с рынка, «пока точно дорого».

С учётом перечисленных причин, мне представляется, что ожидание действительно способно продлиться дольше, ещё какое-то время. Но всё же поводов ждать намного более массированной распродажи на биржах не так много. На что в ближайшее время будут смотреть те самые осторожные инвесторы, ждущие своего часа купить, но пока что опасающиеся? Скорее всего, на те же пресловутые зарплаты: быстро или медленно они росли в последний месяц, мы с вами узнаем уже в эту пятницу 6 апреля. Если ясности и внятного рывка наверх не появится на биржах и после пятницы, или же котировки просядут ещё на опасениях роста инфляции в США — то подтвердить или опровергнуть эти опасения могли бы данные Core PPI, Core CPI — инфляция в ценах производителей и в потребительских ценах 10 и 11 апреля. Это может быть действительно любопытно, особенно с учётом того, что инфляция в ценах производителей, до этого державшаяся в рамках привычных уже цифр, в марте показала неожиданно и разово +2.5%. Подтвердится диагноз ускоряющейся инфляции? В этом случае, котировки американских акций и индексов могут в ходе затянувшегося ожидания опуститься даже и ниже, чем в феврале. Впрочем, вряд ли надолго. Всерьёз-то супержёсткой политики от ФРС рынки на самом деле не ждут. А вот шанса получить для покупки более низкие котировки ждать могут: всегда приятнее иметь это движение с низов потом в свою пользу, чем пересиживать возможные низы против себя, поторопившись купить заранее.

Интересным индикатором настроений, как и самостоятельным инструментом, впрочем, могут служить и европейские индексы: прежде всего, французский CAC40 и немецкий DAX. Во многом упавшие сперва по инерции вслед за американцами, а затем сползавшие вниз по поводу политической неопределённости то в Германии вокруг должности канцлера, то в Италии вокруг парламентских выборов — европейские индексы и в сумме за 2016-2017 гг не показывали столь бурного роста, как биржи США. Картина здесь напоминает в принципе пузырь намного меньше. Европейские бумаги находятся у интересных в потенциале и более привычных котировок для покупки — и малейшие заметные подвижки в направлении наверх, как только они начнутся в Европе, могут послужить и поводом купить сами эти европейские бумаги — и подтвердить момент, когда американский рынок снова будет готов к более быстрому росту.

Поскольку Европа менее чем Америка вовлечена в протекционистскую борьбу, в «войну» пошлин, то европейские рынки от борьбы Китая с США могут даже приобрести некоторые выгоды, и инвесторы могут потянуться в Европу раньше — как это происходит и с европейской валютой по сравнению с долларом.

В целом же, логическое рассмотрение причин последних спадов на бирже приводит к мысли, что как верёвочке ни виться, а конец один — и это будет новая волна роста. Чуть раньше или чуть позже, но в ближайшие месяцы рынки к этому придут. Ситуация напоминает известное бендеровское «с каждым пустым стулом шансы растут». Каждая некупленная коррекция вниз может привести к коррекции поглубже, но при наличии очередного удачного повода рынки с удовольствием вернулись бы к росту. Надо только, в отличие от героев Ильфа и Петрова, не пытаться безоглядно охотиться за гарнитуром, не стесняясь в средствах и методах, а всё же и придерживаться разумных правил мани-менеджмента, не ассигнуя на покупки индексов и акций пока слишком много средств — а постараться взвешивать свои финансовые возможности. И также основные объёмы сделок на фондовых биржах заключать только при наличии конкретных технических подтверждений, или явных новостных поводов. Напомню, что такие поводы в период 12-15 февраля были: и технические, и новостные (слабоватая американская инфляция). И были эти поводы отнюдь не на самом дне рынка. Ловить дно рынка, пытаясь угадать его, занятие непродуктивное. Гораздо честнее и вернее с точки зрения тактики ведения торгов — присоединяться к росту на чуть более поздней, но уже созревшей стадии роста, при наличии технических, а желательно и фундаментальных его признаков.