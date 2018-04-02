На погашение части задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Русьхлеб» будет направлено 8,8 миллиона рублей

Правительство Ярославской области продолжает работать над решением проблемы задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Русьхлеб». На 1 марта ее размер составлял более 61 миллиона рублей.

На имущество, находящееся в конкурсном производстве, были объявлены торги по 13 лотам на общую сумму 33,5 миллиона рублей. 23 марта торги состоялись по двум лотам на сумму 9,3 миллиона. После погашения первой очереди реестра текущих платежей денежные средства в объеме 8,8 миллиона рублей будут направлены на выплату части задолженности по заработной плате.