На 40 рублей выросла цена аренды для работы в такси 

В Новосибирске вырос размер аренды автомобилей для работы в такси. Так, стоимость суток аренды в феврале 2018 года составила 995 рублей, а годом ранее эта сумма составляла 957 рублей. Об этом сообщает пресс-служба сайта объявлений Avito.
Выяснилось, что самая высокая ставка аренды автомобилей для работы в такси отмечена в Москве — 1,6 тыс. руб. в сутки. Арендовать машину в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде можно за 1,4 тыс. руб. Топ-5 городов с максимальными ставками замыкают Иркутск и Саратов, где стоимость услуги составляет 1,3 и 1,2 тыс. руб. соответственно.
Легче всего начать бизнес таксиста, арендуя авто в Ульяновске (642 руб. в сутки) и Тольятти (864 руб. в сутки). В остальных городах стоимость аренды превышает 900 руб. в сутки.
В целом за год ставки аренды в большинстве городов повысились: в Нижнем Новгороде, Воронеже и Омске положительная динамика превысила 10%. В Новосибирске стоимость аренды, по сравнению прошлым годом, повысились на 4%. Наиболее заметное снижение стоимости аренды зафиксировано в соседнем Барнауле (-15,2%).