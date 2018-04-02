ОФЗ торговались на пониженных оборотах, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест»

Это явилось следствием выходного дня на биржах США и Европы, связанного с празднованием Пасхи.

ОФЗ демонстрировали умеренный рост котировок, который составил в среднем 10 б.п. Лидером дня оказался займ серии 26220, который вырос на 0,2%. В корпоративном секторе торги, напротив, проходили на повышенных объемах. Единой динамики выявлено не было.

Рост на 15 б.п. показали бумаги с дюрацией до года, тогда как более длинные облигации с дюрацией до 2 лет потеряли в среднем по 25 б.п. Отрасли химии и металлургии смотрелись лучше рынка, и соответствующие облигации подорожали в среднем на 0,4% и 0,3% соответственно. В первом сегменте драйвером выступил выпуск ЕврХимБ1Р1 (+0,4%).

В металлургической сфере опережающими темпами росли бумаги Мечела

Корпоративные евробонды пользовались минимальным спросом, и котировки большинства их остались вблизи уровней открытия.