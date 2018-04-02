Продажи новостроек в Австралии падают второй месяц подряд

Наибольшее падение наблюдалось в Квинсленде — 16,3%, также число сделок сократилось на 9,9% в Западной Австралии. Самый заметный рост продаж нового жилья был в новом Южном Уэльсе — на 11,7%, после на 10,3% в Южной Австралии и на 4,8% в Виктории, сообщает PropertyWire.

По словам старшего экономиста HIA Шейна Гаррета, сокращение числа сделок в течение первых двух месяцев 2018 года соответствует ожиданию того, что строительство жилья замедлится в течение ближайших 12 месяцев.

Он пояснил, что ужесточение ограничений по кредитованию инвесторов и весомые препятствия для их участия на рынке способствуют сокращению активности в новом жилом строительстве.

Гаррет указал на то, что продажи новых домов в новом Южном Уэльсе значительно выросли в феврале, вероятно, из-за нескольких благоприятных изменений, внесенных правительством региона. Нововведения касались первых покупателей.

Согласно прогнозу HIA, продажи новых домов будут снижаться в течение 2018 года в соответствии с замедлением строительства. Ожидается, что рынок достигнет «дна» в конце 2019 года, прежде чем скромный рост возобновится.