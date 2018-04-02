Ещё
Более 20 зданий в центре Москвы включат синюю подсветку в рамках акции «Зажги синим»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 зданий в центре Москвы включат синюю подсветку в рамках акции «Зажги синим» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 20 зданий в центре Москвы включат синюю подсветку в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Сегодня Москва примет участие в международной акции «Зажги синим». Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на ул. Тверская и ул. Новый Арбат включат синюю подсветку», — говорится в сообщении.
Акция Light It Up Blue («Зажги синим») проводится по всему миру с 2008 г. по инициативе фонда Autism Speaks. Синий — официальный цвет организации. Москва присоединилась к акции в 2013 г. В столице ее проводит фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при поддержке правительства Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 340 кг санкционных сыров выявил Россельхознадзор на Дорогомиловском рынке Рынок легких коммерческих автомобилей с пробегом в РФ в январе-феврале снизился на 3% - до 53,8 тыс. Незаконный вывоз в Литву более 25 тыс. евро пресекли на таможне в Шереметьево
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля171
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России462
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом83
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение