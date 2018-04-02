Более 20 зданий в центре Москвы включат синюю подсветку в рамках акции «Зажги синим»

Более 20 зданий в центре Москвы включат синюю подсветку в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня Москва примет участие в международной акции «Зажги синим». Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на ул. Тверская и ул. Новый Арбат включат синюю подсветку», — говорится в сообщении.