Более 20 зданий в центре Москвы включат синюю подсветку в рамках акции «Зажги синим» 

Более 20 зданий в центре Москвы включат синюю подсветку в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Сегодня Москва примет участие в международной акции «Зажги синим». Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на ул. Тверская и ул. Новый Арбат включат синюю подсветку», — говорится в сообщении.
Акция Light It Up Blue («Зажги синим») проводится по всему миру с 2008 г. по инициативе фонда Autism Speaks. Синий — официальный цвет организации. Москва присоединилась к акции в 2013 г. В столице ее проводит фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при поддержке правительства Москвы.