В России отозвали немного мотоциклов Suzuki 

На российском рынке объявлено об отзыве мотоциклов марки Suzuki.
Как сообщает пресс-служба Росстандарта, программа мероприятий по добровольному отзыву представлена компанией «Сузуки Мотор Рус», которая является официальным представителем японского производителя на российском рынке.
Отзываются мотоциклы Suzuki GSX-R1000A, проданные на российском рынке с сентября 2017 года по март 2018. Список VIN-номеров отзываемой мототехники приведен на официальном сайте ведомства.
Причина отзыва — некорректное программное обеспечение блока управления двигателем. В общей сложности отзыв касается четырех мотоциклов. На них этот блок заменят, а также проверят приводную цепь.
Отзыв в России является частью глобальной отзывной программы Suzuki на мировом рынке.