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В России отозвали немного мотоциклов Suzuki
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В России отозвали немного мотоциклов Suzuki 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
На российском рынке объявлено об отзыве мотоциклов марки Suzuki.
Как сообщает пресс-служба Росстандарта, программа мероприятий по добровольному отзыву представлена компанией «Сузуки Мотор Рус», которая является официальным представителем японского производителя на российском рынке.
Отзываются мотоциклы Suzuki GSX-R1000A, проданные на российском рынке с сентября 2017 года по март 2018. Список VIN-номеров отзываемой мототехники приведен на официальном сайте ведомства.
Причина отзыва — некорректное программное обеспечение блока управления двигателем. В общей сложности отзыв касается четырех мотоциклов. На них этот блок заменят, а также проверят приводную цепь.
Отзыв в России является частью глобальной отзывной программы Suzuki на мировом рынке.
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